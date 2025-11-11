Slušaj vest

Halid Muslimović jedan je od najpopularnijih folk pevača sa prostora bivše Jugoslavije. On na estradi traje već decenijama, kroz bogatu karijeru nizao je hitove, koje će izvesti na beogradskom koncertu u Sava centru 12. novembra.

Njegove pesme pevaju svi. Mnogi pevači su i priznali da zahvaljujući njegovim hitovima poput "Evo ide nevesta" na svadbama uzimaju najveće bakšiše, a malo ko zna da je on autorih i mnogih svojih pesama. Halid je pisao i za svoje kolege, te je nedavno u jednoj emisiji ispričao da ima oko 700 autorskih dela.

Saradnja sa Rasimom Ljajićem

Jedna od poslednja u nizu pesama koje je napisao za sebe je "Dunjo moja". On je u pisanju teksta imao pomoć od političara Rasima Ljajića.

- Nakon pesme „Dunjo moja“, za koju mi je Rasim pomogao sa tekstom, sada radimo i na drugoj pesmi, čiji je radni naslov „Rasimova pesma“. Tako sam joj nadenuo ime, a videćemo kakav ćemo joj naziv kasnije dodeliti - rekao je Muslimović nakon objavljivanja pesme.

Napisao je sebi prvi singl "Čuvaj prvu ljubav" (muzika i tekst), a na albumu „Zbog tebe“ sebi je napisao pesme "Hej, ljubavi, ljubavi" (muzika i tekst), "Zbog tebe" (muzika), "Ne daj srce da ti vene" (muzika).

"Znam za sve sam kriv"

Jedan od njegovih najvećih hitova "Znam za sve sam kriv" upravo je on komponovao, a tekst je napisao zajedno sa saradnikom Enverom Šadinlijem. Komponovao je i numeru "Volm te majko", a za pesmu "Zaplakala Bosna" napisao je muziku i tekst, dok je autor muzike za numeru "Pas bez lanca". Takođe je komponovao i numeru "Reci brate", dok je tekst napisao Rasim Ljajić, a muziki i tekst potpisuje za numeru "Za tebe vredi umrijeti".

Takođe je komponovao i pesme "Nešto me za tebe veže" i "Želja si mi samo ti", "Da, da, da", a za numeru "Vrati se dok mladosti ima" pored kompozicije, potpisuje i tekst.

Rad s kolegama

Radio je i za svoje kolege, a jedna od pesama koje je njegovo autorsko delo, a otpevao je drugi pevač je za "Zvezdu Granda" Benjamina Kličića "Boli glava".

Inače, Halid je u intervjuima više puta istakao da mu je pisanje pesama dolazilo iz lične inspiracije — često iz stvarnih ljubavnih iskustava, što se posebno oseća u njegovim ranijim baladama.

Učestvovao kao

koautor

(muzika ili tekst) na još nekim pesmama:

„Izađi mala“

„Hir mladosti“

„Pusti me da živim svoj san“

„Svi su znali da smo zajedno“



