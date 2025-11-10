Slušaj vest

Nataša Bekvalac podelial je emotivne trenutke sa svadbe svoje sestre Katarina, na kojoj je čak bila i u redu za bidermajer.

U porodici Bekvalac se juče slavilo, a pevačica je emotivne kadrove podelila na mrežama. Ona je podelila video mladenaca dok su stajali pored svadbene torte i podelila radost sa svima.

Nataša Bekvalac udala sestru Foto: Printsceeen

- Udala se moja ljubav - napisala je Nataša.

Nataša se i latila mikrofona i sestri zapevala svoj najveći hit "Ponovo", a emotivan video na kojem se grle je objavila na Instagram storiju.

Nata udala sestru, pa zapevala Izvor: instagram/bekvalceva

Borila se sa Mikićkom za bidermajer

Inače, na venčanju je bila pozvana i pevačica Marija Mikić, koja je sa Natašom hvatala bidermajer.

Nataša je, reklo bi se prema snimku koji je objavila Marija na svom Instagram storiju, više želela buket, pa je stala u prvi red, ali mlada ga nije bacila u njenom pravcu, pa je on otišao u ruke druge osobe.

Marija Mikić i Nataša Bekvalac se guraju da uhvate bidermajer Izvor: instagram/wwwmarijamikiccom

- Jako sam tužna - rekla je Nataša, dok je Marija dodala:

- Srce mi se slama.