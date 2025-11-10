Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Kristina Kija Kockar oglasila se nakon optužbi njene nekada bliske prijateljice, pevačice Katarine Živković.

Katarina je u izjavi za medije govorila o prekidu prijateljstva s Kockarovom, optuživši pobednicu prve sezone “Zadruge” da se druži sa osobom koja je, prema njenim rečima, optužena za ubistvo.

- Nemoj, pa se ne boj. Sada će cela istina izaći na videlo. To je sve što imam da kažem – poručila je Kija.

Podsetimo, Katarina je ranije istakla da Kija, zbog navodne povezanosti sa pomenutom osobom, nije dobrodošla u kuću njenog partnera.

- Mislila sam da se uopšte ne oglašavam, ali ovako, biću koncizna i jasna, da vam objasnim šta se desilo. Vi, kao zdravi i normalni ljudi, prosudite da li sam ja ikako mogla da povredim nju kako kaže ili njenu porodicu. To se desilo nakon mog porođaja, kada je želela da vidi moju bebu. Želela sam da joj predložim da se vidimo u mom stanu, jer se ne možemo viđati u mojoj porodičnoj kući u kojoj živim sa mužem isključivo zbog njenih Instagram objava sa osobom koja se sumnjiči da stoji iza ubistva jedne velike i drage osobe koju moj suprug zaista voli, koju je voleo i cenio - rekla je Kaća pa nastavila:

- On je meni rekao da se možemo viđati, ali ne u našoj porodičnoj kući. Niko meni nije zabranio naše viđanje, jednostavno sam ja njoj rekla da se možemo videti u mom stanu, a ne u našoj porodičnoj kući, iz razloga koje sam navela nije dobrodošla. Procenite da li sam ja mogla da povredim nju, njene prijatelje i porodicu... Ja bih zaista želela da se konačno dozove pameti i shvati da kada pogreši, prizna da je pogrešila i, da prestane da krivi druge ljude - poručula je, između ostalog, Živkovićeva.

Inače, Kija je nedavno pričala o prekidu njihovog prijateljstva i naglasila da je Kaća uvredila njoj bliske ljude.

- Katarinu mnogo poštujem i to je bila jedina drugarica s javne scene koja me je mnogo povredila i ne bi joj išlo u prilog da bilo šta

pričam o njoj. Uvredila je celu moju porodicu i prijatelje. Oni su bili manje zatečeni, zavisi kako ko, od mene, a onda kad su se kockice sklopile, shvatla sam da treba da ostane kako je i hvala joj - rekla je i Kija i onda se dotakla Kaćinog partnera.

