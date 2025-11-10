Slušaj vest

Velika balkanska zvezda Zdravko Čolić, koji je živeo u Sarajevu, gde je i rođen, jedno vreme čak i u Zagrebu, skrasio se u prestonici Srbije. A ono što malo ko zna jeste da je Zdravko, zajedno sa svojim bratom, vlasnik i porodične kuće u selu Vlahovići, pored Ljubinja, u Hercegovini.

Pre nekoliko godina, Kurir je bio u Vlahovićima, odakle su poreklom svi Čolići, a gde je i rođen pevačev otac. Zdravko je, zna celi Balkan, rođen u Sarajevu i svi ga smatraju Bosancem, a u stvari je čist Hercegovac - i majka i otac su mu Hercegovci.

Sam Čola je retko pričao o svojoj porodici, tek nekoliko puta je spominjao Trebinje i Stolac, majčino rodno mesto Trebinjske šume, ali Vlahoviće nikada. A Čolići su baš iz Vlahovića, jedno od većih sela u istočnoj Hercegovini, 15 kilometara od Ljubinja. Bilo je tu nekada više hiljada duša, škola, crkva, a sada u njemu žive tek dvoje starijih i Milivoje Čolić (49), jedan od retkih koji se vratio u selo i tu živi, tik uz poveliku kamenu kuću gde su rođeni Zdravkovi otac Vlado, deda Dušan.

Na njima su još originalna vrata, katanac, krov se skoro urušio, ali još ponosno prkosi vremenu, vetru, kiši i čuva glasove prošlosti. Obrasla je u travu, jedna strana je skoro srušena, ali odoleva, čak i poslednji zemljotres nije uspeo da je pokori. Prkosi, kao i Hercegovci što prkose vremenu i teškim uslovima, ponosno.

Nasmejan, srdačan, Milivoje Čolić je za Kurir ispričao ono što je i on čuo od starijih. Zdravka je jednom bio od kada se rodio, zajedno s bratom pre desetak godina i raspitivao se o svojim korenima.

- Evo, ovo je kuća. Tu je rođen Vlade. Ovo je, vidi se, turska gradnja. Knez sela je bio u ovoj kući. Čola ti je od te familije, od poslednjeg kneza iz sela, Čolići su bili kneževi (upravljali selom, p.a). Knezovi su bili, gde su bili Turci. Ulazilo se sa gornje strane, dole je bila stoka, gore je čeljad spavala. Šćepan je bio zadnji knez Čolića, to je Zdravkov pradeda. Čola ti ovde nije rođen, on je jednom došao, bio pre deset godina s bratom. Deda mu se iselio u Topolovac, a Vlado, njegov otac, bio je u Sarajevu u policiji. Po meni, nisam ni siguran da Zdravko veruje da je odavde - kroz osmeh priča Milivoje.

- Iz te kuće, tu je knez stolovao, pobegli su svi Čolići naši, bežali ljudi, i ne samo Čolići, nego svi iz sela od Turaka u Crnu Goru. Kada su se vratili, nama vrata na polači, po starinski su tako zvali kuću. Prepoznali su ih u Bitulji Donjoj, Turci odneli, to su muslimanska sela do Stoca, oni otišli, skinuli ta vrata i vratili ih - ispričao je Milivoje, ponosan na svoje Čoliće.