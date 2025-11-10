Slušaj vest

Hladan kišni jesenji ponedeljak nije sprečio medije da prisustvuju promociji Magla benda. Zvanično je objavljeno da su puštene karte za prvi solistički koncert u Sava centru 6. februara!

Predstavljene su tri pesme i spotovi "Čini mi se", "Pozdravi je" i "Za moje drugove" u akustičnoj verziji, koje su napisali Albino i Ajzi, u video produkciji 3PM.

Magla bend Foto: Petar Aleksić

Vladan Savić, frontmen benda je podsetio na svoje početke i nedoumice da li da uopšte prihvati pesmu "Samo se noćas pojavi" od koje je krenula velika popularnost ove grupe.

Magla bend promocija novog albuma Izvor: Petar Aleksić

Izvedene su nove pesme u akustičnoj verziji, a Vladan je zvanično obavestio medije da su karte puštene u prodaju od danas i da je ovaj solistički koncert san koji dugo nije smeo naglas da sanja.

Majka Vladana iz Magla benda i Dragana Mirković Izvor: Kurir