Goga Sekulić proteklog vikenda još jednom je dokazala da je i dalje jedna od najtraženijih pevačica u regionu. U petak je nastupila u prepunom novosadskom klubur, dok je u subotu atmosferu do usijanja dovela u mestu Dalj u Hrvatskoj. Oba nastupa bila su rasprodata do poslednjeg mesta, a publika je pevala svaku pesmu uglas, potvrđujući da Gogina energija i dalje osvaja i domaće i regionalne podijume.

Poznato je da Sekulićeva već godinama redovno nastupa u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, gde ima vernu publiku, pa nije iznenađenje što su klubovi u tim zemljama uvek krcati kada se ona pojavi. Međutim, dokaz da je publika i u Srbiji željno čeka i voli, pokazao je i nastup u Novom Sadu - rezervacije su bile rasprodate za samo jedan dan, što je prava retkost.

Zbog ogromnog interesovanja, vlasnik kluba odmah je ponudio Gogi još dva termina za nastupe tokom u novoj godini.

Nastup u Dalju obeležio je i jedan neobičan momenat. Devojka, inače sportistkinja, prišla je Gogi na bini i zaprosila je prstenom!

Pevačica je, u svom prepoznatljivom maniru, reagovala duhovito i šarmantno:

-Hvala ti mnogo za ovaj gest, ali poznato je da volim seksi biznismene, pa ću zadržati prsten uz želju da uskoro nađem jednog takvog momka za sebe - našalila se Goga, što je izazvalo salvu smeha i ovacije ljudi. Publika je burno reagovala i uglas počela da skandira: „Seks, droga i Sekulić Goga!“, što inače njeni fanovi već godinama pevaju na skoro svakom Goginom nastupu.