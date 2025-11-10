Slušaj vest

Denser Nebojša Kostrešević, poznatiji kao Neša Twins prisetio se neobičnog susreta sa Miloradom Ulemekom Legijom u jednom klubu 1998. godine.

Grupa Twins bila je veoma popularna devedsetih, a posle dugogodišnje pauze Nebojša se vratio muzici i počeo ponovo da nastupa.

Neša Twins
Neša Twins Foto: Kurir Televizija

Gađao ljude kockicama leda

- Pravio sam promociju u klubu. Prolazi neki lik u mantilu i ovako zakači me ramenom, ništa, ja se samo sklonim u stranu. Promocija još nije počela i u jednom momentu primetim da taj lik gađa ljude kockicama leda i smeje se. Odjednom pogodi i mene u glavu, ja se okrenem, a on mi pokazuje da dođem - ispričao je Neša Twins na Red televiziji, pa nastavio:

- Ja odem i sednem pored njega. Postavio mi nekoliko pitanja i onda me potapšao po ramenu i rekao "U redu je, sad možeš da ideš". Pitanja su bila u fazonu, ko, šta, gde, kad, kako... U principu identifikacija. Ja pitam konobare: "Ko je ovaj lik?" Oni svi ćute. Tek sam kasnije te večeri saznao da je to bio Legija.

Manuela i Neša Twins
Manuela i Neša Twins Foto: Privatna Arhiva

Inače, Nebojša ima buran ljubavni život i dva braka iza sebe, a nedavno je govorio o novoj devojci sa kojom je u vezi.

Kurir/Informer

NEŠA TWINS SE VRAĆA NA SCENU: Plavi slon - drugi deo? Izvor: Kurir TV