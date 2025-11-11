Slušaj vest

Bivši komandir straže u Okružnom zatvoru Jordan Antonić ispričao je svojevremeno šokantnu priču u emisiji "Goli život", koja nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Ljubomir Magaš, poznatiji kao Ljuba Zemunac, važio je za žestokog momka beogradskog asfatla. O njegovom životu i danas, tri decenije nakon njegovog ubistva, ispredaju se razne legende, ali i iznose do sada nepoznate činjenice. Ljubi boravak iza zatvorskih rešetaka nije bio nepoznanica, a sada je Antonić progovorio o tome zbog čega je Zemunac drugi put bio u Centralnom zatvoru.

- Ljuba je iz Spuža doveden u Centralni zatvor. Tad smo čuli da dolazi Ljuba Zemunac zbog silovanja, ali kako su tada pričali nije silovao on nego jedan poznati muzičar, a Ljuba je to delo preuzeo na sebe - rekao je Antonić u emisiji "Goli život".