Umro je Rajko Šerifović, muzičar i otac Marije Šerifović. Rajko Šerifović preminuo je nakon kratke i teže bolesti.

Poslednji put u javnosti Rajko se pojavio na koncertu Marije Šerifović u martu ove godine. Rajko je iz prvih redova pratio koncert ćerke, a u jednom trenutku joj je i nazdravio.

Marija tada nije krila koliko je ponosna na njega i činjenicu da sedi na njenom koncertu zajedno sa majkom Vericom Šerifović.

- Rajko legendo - poručila mu je tada pevačica.

Rajko Šerifović

Biografija

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gde je živeo do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i voleo je muziku.

Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine.

Rajko je imao još jedan brak, a iz te ljubavne priče dobio je sina Danijela Pavlovića.