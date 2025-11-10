Slušaj vest

Danas je umro Rajko Šerifović, a Marija je jednom prilikom govorila o njihovom odnosu i tome kako danas gleda na razlaz roditelja.

Kako je Marija rekla, oprostila je sve ocu Rajku i sa njim je imala dobar odnos.

- Nedavno smo se videli u Kragujevcu i rekao mi je: "Ma šta god da sam uradio loše, pogrešno, naopako, ovako ili onako...", a onda me je pogledao onako značajno: "... barem znam da sve što ima veze sa tobom da sam uradio ispravno". U smislu i kontekstu da je ostavio iza sebe osobu kojom može da se ponosi kao svojom ćerkom. Bio je iskren i to jeste istina - rekla je Marija.

Rajko Šerifović

- Napravio je Rajko puno problema u životu i ja sam to njemu sve oprostila jer prvo mi je otac, drugo roditelje ne možemo da biramo pogotovo ne želim da ih menjam. Da je Verica na primer pokušala da ima dete sa nekim doktorom ili pilotom, sigurno se ne bih desila ja, već neko malo normalniji, neko malo uobičajniji i to bi bilo sigurno dosadno, i ne bih imala toliko sluha koliko imam - rekla je ranije Marija u emisiji.