Verica Šerifović, poznata folk pevačica i majka Marije Šerifović, prošla je kroz dva braka, ali nijedan nije doneo sreću. U prvom braku sa Rajkom Šerifovićem, koji je preminuo danas, 10. novembra, dobila je ćerku Mariju. Legendarna pevačica ranije je pričala o tom braku tokom kojeg se suočila se sa brojnim problemima, nasiljem i borbom da sačuva porodicu.

Zbog ljubavi prema Rajku Šerifoviću, Verica je napustila gimnaziju verujući da je čeka srećan život. Međutim, ubrzo je shvatila da je brak daleko od idile. Umesto mira, usledile su svađe, psihičko i fizičko nasilje, ali je zbog ćerke Marije Šerifović dugo ćutala i trpela.

Foto: Privatna Arhiva



Godinama kasnije, Verica je smogla snage da izađe iz toksičnog odnosa. Na neobičan način je uspela da dobije sporazumni razvod. Rajku, koji je tada imao problem sa alkoholom i kockom, ponudila je 1.500 maraka u zamenu za potpis. On je pristao, i tako je Verica konačno dobila slobodu 2003. godine.

Pevačica se prisetila da nije mogla da poveruje koliko alkohol može da promeni osobu.

-Njega su svi voleli, bio je društven, ali kad popije dve-tri čašice rakije, to više nije bio taj čovek- ispričala je Verica u emisiji „Iz profila“.

Verica je priznala da je kao devojka od 18 godina bila uplašena i zbunjena, te da je nasilje često krila čak i od roditelja.

-Tata da je znao, on bi ga odrobijao– iskreno je rekla u emisiji na Grand televiziji.

Foto: Pritnscreen

Kada je Marija završila gimnaziju, Verica je odlučila da prekine patnju. Posle razvoda, osetila je olakšanje, ali i prazninu.

-Sela sam, zapalila cigaretu, gledam kafu i pitam se – da li da plačem ili da se smejem- prisetila se pevačica.

Iako su prošli kroz težak period, Verica i Rajko Šerifović su ostali u korektnim odnosima.

Kurir/Grand