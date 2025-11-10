Slušaj vest

Marija Šerifović doživela je danas veliku bol, kada je stigla vest da je umro njen otac Rajko Šerifović.

- I tako se vozim i mislim šta sam sve postigla, a koliko me toga tek čeka... Sve što sam uradila je da oni koje volim budu na mene ponosni. I shvatila sam da sam u tome uspela, jer mi je sinoć moj otac Rajko rekao:"Imam samo jednu stvar da ti kažem. Blago osobi koja je tebe napravila i rodila!" Moj otac. Baraba i mangup i problem. Ali harizmatičan u pi**u lepu materinu i ne možeš mu ništa - napisala je Marija, pa nastavila:

1/6 Vidi galeriju Rajko Šerifović Foto: M.M./ATAImages

- A ja se samo trudim, stvarno se trudim, da budem dobra, bolja i najbolja... I ćerka i prijatelj i partner i saradnik i najvažnije čovek! Nisam ni kao pevačica loša. U stvari, kad čujem ovaj snimak, možda sam i najbolja. Ja se samo trudim, stvarno se trudim, da budem dobra, bolja i najbolja... I ćerka i prijatelj i partner i saradnik i najvažnije čovek! Nisam ni kao pevačica loša. U stvari, kad čujem ovaj snimak, možda sam i najbolja. Kažu da svi imamo onu drugu polovinu, onu drugu puzzlu koja nam nedostaje da bi nam srce i duša bili na mestu. E pa ja imam dve. Prvu sam pronašla, znam to i osećam... A znam da će na red stići i druga, i da najbolje tek dolazi - zaključila je Marija, a sada je jasno da je Mario puzla koja se čekala.

Kako je Marija rekla, oprostila je sve ocu Rajku i sa njim je imala dobar odnos.

- Nedavno smo se videli u Kragujevcu i rekao mi je: "Ma šta god da sam uradio loše, pogrešno, naopako, ovako ili onako...", a onda me je pogledao onako značajno: "... barem znam da sve što ima veze sa tobom da sam uradio ispravno". U smislu i kontekstu da je ostavio iza sebe osobu kojom može da se ponosi kao svojom ćerkom. Bio je iskren i to jeste istina - kaže Marija i dodaje:

Foto: M.M./ATAImages

- Napravio je Rajko puno problema u životu i ja sam to njemu sve oprostila jer prvo mi je otac, drugo roditelje ne možemo da biramo pogotovo ne želim da ih menjam. Da je Verica na primer pokušala da ima dete sa nekim doktorom ili pilotom, sigurno se ne bih desila ja, već neko malo normalniji, neko malo uobičajniji i to bi bilo sigurno dosadno, i ne bih imala toliko sluha koliko imam - rekla je ranije Marija u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

Podsetimo, Rajko Šerifović umro je danas nakon kratke i teže bolesti. Mariju je dobio u braku sa Vericom Šerifović.

Kurir/Blic