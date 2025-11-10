Slušaj vest

Rajko Šerifović, bio je pre samo šest meseci na velikom koncertu ćerke Marije Šerifović, kada je iz prvog reda ponosno bodrio naslednicu.

Sedeo je pored bivše žene Verice Šerifović, a njih dvoje su bili u odličnim odnosima.

Inače, Verica i Rajko su bili razvedeni, a sve je nasmejao momenat kada se Verica premestila kako sa svog mesta, te bivšem poručila: "Sedi Rajko pored mene".

1/6 Vidi galeriju Rajko Šerifović Foto: M.M./ATAImages

Biografija

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gde je živeo do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i voleo je muziku.

Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine.