Rajko Šerifović, muzičar i otac Marije Šerifović,preminuo je nakon kratke i teže bolesti u bolnici u Kragujevcu. Rajko je pored Marije imao i sina Danijela, kojeg je dobio pošto se razveo od Verice Šerifović.

- Neka ti Gospod podari rajska naselja. Braćo i sestre u Hristu, pomolite se za pokoj duše za Marijinom i mog oca. Hvala svima - oprostio se od oca Danijel na društvenim mrežama.

Posetimo, brigu o ocu vodio je i Rajkov sin, pevač Danijel Pavlović kojeg je muzičar dobio u vanbračnoj zajednici sa izvesnom frizerkom Lidijom Pavlović, a koji je postao poznat javnosti kao učesnik jednog rijaliti programa, kao i takmičenja "Operacija trijumf".

Podsetimo, duugo se spekulisalo kako Marija i Danijel nisu u dobrim odnosima te kako su se između njih javile izvesne turbulencije, međutim sve nesuglasice su prevazišli, te se odlično slažu, a pevač je u više navrata isticao kako mu je Marija velika podrška.

Mnogima omiljena pevačica jednom prilikom je izjavila da roditelje ne možemo da biramo, ali da svoje ne bi menjala jer su je učinili onakvom kakva danas jeste.

- Rekla bih da su njihove uloge podjednake. Roditelje ne možemo da biramo. Da li bi ih menjala? Vrlo verovatno da ne bih, jer da sam bilo koga promenila u tom spoju. Bila bih verovatno neka obična i dosadna osoba, a ja to ne mogu da zamislim. Jer bilo šta što je dosadno i obično niko to ne pamti. Ključna je uloga to što sam imala ovakve roditelje. Njihova želja je bila da od 18 godine počnem da se bavim ovim poslom, pa je tu negde i bila glavna odskočna daska i njihova najviša podrška - istakla je pevačica u "Sceniranju" na Kurir televiziji i istakla da joj njihov razvod nije teško pao:

