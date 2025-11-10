Slušaj vest

On je bio bolestan, a 2022. godine amputiran mu je prst na nozi. Tada je pevačica bila prinuđena da ga odvede u dom jer mu je bila potrebna stalna nega. Ekipa Kurira tada je posetila Kragujevac gde je obišla i kraj u kojem je odrasla naša jedina pobednica na Evroviziji.

Na licu mesta uverili smo se da je pop pevačica omiljena sugrađanka, a njene komšije koje smo sreli ponosne su na nju. Kuća u kojoj je živela nalazi se u samom centru grada, nedaleko od osnovne škole koju je završila. U njenoj ulici svakog petka je pijačni dan. Baš tada smo se i mi zadesili tamo. Ljubazni prodavci su nam sve objasnili i ispričali se s nama.

Foto: Nemanja Nikolić

- Mariju nismo dugo videli. Slabo dolazi. Možda se udala. Ovde je živela, ali sad nema nikog. Otac se odselio na drugi kraj. Živi kao podstanar - rekao nam je tada sugrađanin i uputio nas u lokalnu kafanu, gde je pevačicin tata obično provodio vreme.

Odmah smo tamo otišli. Konobar nam je pokazao gde je Rajko obično sedeo s prijateljima. Onda nam je otkrio da mesecima nije dolazio u njihov objekat.

- Rajko je dobar čovek. Znam da je bio u bolnici i od tada nije dolazio. Živi u toj ulici nizbrdo. Ne znam tačno koja je kuća u pitanju - rekao je ljubazno konobar.

Narušeno zdravlje

Kuću u kojoj je stanovao do 2021. godine lako smo pronašli. Imali smo sreće da je gazda bio u svom domu.

Foto: Zorana Jevtić, Vladimir Šporčić

- Rajka znam, kako ne znam. Živeo je ovde kod mene. Više tu ne stanuje. Sad je u domu za stara lica. Ćerka ga je odvela. Jednog dana je samo došla po stvari, stavila u kola sve i odvela ga. Ništa nisam pitao, ne mešam se u tuđe stvari. Kasnije sam saznao da je u domu. Imao je problem sa zdravljem i lekari su mu odsekli prst na jednoj nozi - ispričao nam je tada Dragomir.

On je imao samo reči hvale za Marijinog tatu.

- Koliko ga ja poznajem, loš čovek nije, ali voli da popije. Sedeli smo zajedno tu u dvorištu, pričali, to je život. Nešto je mlađi od mene, ja sam ga savetovao kao pokojnog brata da prestane da pije, ali ne vredi, nije hteo da posluša. Rekao sam mu da batali to, šta će mu to u životu. Eto, izneli su ga iz kuće, nije mogao da izađe koliko je bio pijan. Normalan je kad ne pije, a kad popije, šta da vam kažem... Nezgodno je to... Dolazio mu je i brat. Šta da se radi. Ćerka ga čuva, to je dobro - poručio je tada Dragomir.