Slušaj vest

Marija Šerifović oprostila se potresnim rečima od oca Rajka Šerifovića koji je preminuo posle kraće i teške bolesti u Kragujevcu. 

- Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gde si sada. Tvoj šampion - napisala je Marija uz fotografiju oca. 

Rajko Šerifović
Rajko Šerifović Foto: Pritnscreen

 Od Rajka se oprostio i njegov vanbračni sin Danijel Pavlović, koji je zamolio sve da se pomole za njegu dušu. 

- Neka ti Gospod podari rajska naselja. Braćo i sestre u Hristu, pomolite se za pokoj duše za Marijinom i mog oca. Hvala svima - oprostio se od oca Danijel na društvenim mrežama.

Danijel Pavlović se oprostio od oca, Rajka Šerifovića
Foto: Printscreen/ Instagram/ danijelpavlovic

Biografija

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gde je živeo do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i voleo je muziku.

Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine.

Rajko je imao još jedan brak, a iz te ljubavne priče dobio je sina Danijela Pavlovića.

Ne propustiteStarsPOSLEDNJE POJAVLJIVANJE RAJKA ŠERIFOVIĆA: Pre šest meseci bio u centru pažnje, pucao od ponosa na Marijinom koncertu - Verica mu se odmah obratila
verica šerifović
StarsĆERKA MARIJA MU ISPUNILA NAJVEĆU ŽELJU: Bio je najsrećniji kada je dobio Maria, prilikom prvog susreta mu dao vredan poklon
Rajko Šerifović
Stars"BLAGO OSOBI KOJA JE TEBE NAPRAVILA" Ovako je Marija Šerifović govorila o ocu Rajku koji je preminuo: Baraba, mangup i problemi: Savladale je emocije
Rajko Šerifović
StarsVERICA ŠERIFOVIĆ RAJKU PLATILA RAZVOD 1.500 MARAKA: Dugo je trpela probleme i nasilje, a onda je presekla: Svi su ga volieli, ali kad popije...
zorana-cile.jpg