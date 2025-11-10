Slušaj vest

Marija Šerifović oprostila se potresnim rečima od oca Rajka Šerifovića koji je preminuo posle kraće i teške bolesti u Kragujevcu.

- Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gde si sada. Tvoj šampion - napisala je Marija uz fotografiju oca.

Rajko Šerifović Foto: Pritnscreen

Od Rajka se oprostio i njegov vanbračni sin Danijel Pavlović, koji je zamolio sve da se pomole za njegu dušu.

- Neka ti Gospod podari rajska naselja. Braćo i sestre u Hristu, pomolite se za pokoj duše za Marijinom i mog oca. Hvala svima - oprostio se od oca Danijel na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen/ Instagram/ danijelpavlovic

Biografija

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gde je živeo do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i voleo je muziku.

Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine.