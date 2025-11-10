Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović već neko vreme je u vezi sa Vladimirom Rankovićem, sada su komšije otkrile detalje njihovog odnosa.

Naime, Rada Manojlović je već godinama u vezi sa Vladimirom koji iza sebe ima brak i dvoje dece.

Komšije pevačice jednom prilikom su otkrile kako se ponaša pevačicin dečkom.

- Viđala sam da kod Rade dolazi neki istetovari mladić i to uglavnom uveče, ali nisam znala ko je. Mislila sam da je možda vozač ili član benda. Nisu se nikada grlili ili ljubili po ulazu. Međutim, kasnije sam saznala da joj je dečko. Rada je divna uvek vesela i nasmejana i svima se javi. Baš je ono devojka iz naroda. Nikada ne glumi neko ludilo- rekla je jedna starija komšinica.

- Tu živi sa sestrom. Ne razdvajaju se. A ovaj momak dođe. Vuče neke kese iz nabavke, ali uglavnom noću. Rada je noćni tip. Retko kada se ona budi rano. Nikada je nisam videla da izlazi iz stana pre 14, 15 časova. Mada i takav joj je posao. Najsmešnije mi je kada je vidim kako izlazi po hladnoći u onim oskudnim haljinicama. Kažem joj: “Rado prehladićeš se, ženo, čuvaj bubrege”.

Doživela peh na ulici

- Dođe nekada sa sestrom da popije domaću kafu. Nije baš često po kraju. Uglavnom uđe u onaj njen džip i to je to. Nosi uvek neke kese sa garderobom. Jednom se na ulici fotkala, pa je nagazila na haljinu i iscepala je. Morala je da ide do stana da je promeni. Uvek je vesela. Sa svima se ispriča.

Retko je kada ljuta ili neraspoložena. Naučila je kroz posao da se ponaša sa svima lepo. Zato je i tražena- rekao nam je jedan konobar.

Planiraju svadbu i bebu

Rada je sada u jednom intervjuu otkrila i da planira decu sa svojim izabranikom.

- To nisu meseci u pitanju, u pitanju su godine, to je jedan novi-stari dečko, jedan te isti. Ne bih za medije o tome, a ono što je najvažnije, jeste da sam ja presrećna. Ne sumnjam da, kada bih ga pokazala ovako javno, onda bi koleginice moje bacile ne jedno oko, nego oba oka. Da, on je taj kom bih izgovorila sudbonosno "DA", osećam da je on taj. Jeste, naše želje su da dobijemo dete, ali se ne pitamo mi - rekla je ona u "Premijeri- vikend specijalu".

