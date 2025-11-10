Slušaj vest

Pevačica Andrea Došen, poznata je po svojim specifičnim nastupima na kojima dominira grčka muzika i mediteranski ritam. Prvu zapaženu saradnju ostvarila je u pesmi „Oglas“, koju je u novom ruhu predstavila sa Ellom B.

Iako publika Andreu često viđa u društvu supruga, poznatog producenta i pevača Huse Beat Streta, na koncertima posvećenim hitovima devedesetih u originalnoj postavci, pevačica je odlučila da zakorači u solo vode i predstavi svoju prvu pesmu „Peščani sat“.

Ubrzo nakon premijere, stigao joj je poziv iz Grčke i to od zajedničkog kolege, koji ju je preporučio za učešće u popularnom muzičkom takmičenju “The Voice of Greece”, koje se emituje na nacionalnoj televiziji “SKAI TV”.

-Bila sam zatečena pozivom, a ujedno i previše uzbuđena. Pošto me je kolega pozvao u jako nezgodnom trenutku, ne mogu da odvojim vreme za to, posebno za pripremu za takvu vrstu nastupa u licenciranom muzičkom takmičenju. Predložila sam da se vidimo u narednoj sezoni - rekla je Andrea kroz osmeh.

Pevačica ističe da joj je suprug Husa najveća podrška, ali i autor njenog prvenca.

-Husa je uradio dosta hitova i bilo je logično da moj prvenac uradi baš on. Ova pesma već dve godine čeka svoj trenutak da je objavim, a kada je u pitanju odlazak u Grčku na takmičenje, takođe mi je prepustio da sama odlučim imam li energije i volje za to- dodala je Andrea.

Iako je od takmičenja za sada odustala, pevačica ima velike planove – uskoro putuje u Grčku, gde će ekranizovati verziju pesme „Peščani sat“ na grčkom jeziku, čime će dodatno potvrditi svoju povezanost sa tamošnjom publikom.