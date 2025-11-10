Slušaj vest

Magla bend će 6. februara 2026. godine održati svoj prvi solistički koncert, a na bini Sava centra će im se pridružiti Dragana Mirković i Nataša Bekvalac.

Bend je okupio predstavnike medija na promociji tri nove pesme za koje su predstavljeni i spotovi, a zvanično su objavili i da su karte za njihov prvi solistički koncert puštene u prodaju.

- Novo i za nas same je izvedba naših pesama u akustičnoj verziji, to ste danas imali priliku da čujete premijerno. Zvuči fantastično! Predstavili smo i nove tri pesme koje je radila jedna divna ekipa i vrhunac dana je najava za naš prvi koncert solistički koncert 6. februara - rekao je Vladan Savić, pevač benda.

Magla bend Foto: Petar Aleksić

Vladan je otkrio da će im gošće na koncertu biti Dragana Mirković i Nataša Bekvalac.

- Imamo duete sa dve predivne dame, tako da očekujte da na sceni u Sava centru vidite Natašu Bekvalac i Draganu Mirković - otkrio je Savić.

Na pitanje kakav je osećaj što je sa jednom bakom snimio duet Vladan je odgovorio.

"Samo se noćas pojavi" u novoj verziji: Magla bend izveo veliki hit Izvor: MONDO/Ana Živančević

- Kad smo snimali duet tada nije bila baka. Zadovoljstvo mi je da i sa Natašom i Draganom imamo duete i hvala im što su nam dale priliku da sarađujemo - poručio je on.

Kurir/Informer

Vlada najavio koncert: Magla bend u Sava Centru 2026. godine Izvor: MONDO/Ana Živančević