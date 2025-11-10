OVE DVE ZVEZDE ĆE BITI GOŠĆE MAGLA BENDU! Pripreme za spektakl već krenule: Novo i za nas same...
Magla bend će 6. februara 2026. godine održati svoj prvi solistički koncert, a na bini Sava centra će im se pridružiti Dragana Mirković i Nataša Bekvalac.
Bend je okupio predstavnike medija na promociji tri nove pesme za koje su predstavljeni i spotovi, a zvanično su objavili i da su karte za njihov prvi solistički koncert puštene u prodaju.
- Novo i za nas same je izvedba naših pesama u akustičnoj verziji, to ste danas imali priliku da čujete premijerno. Zvuči fantastično! Predstavili smo i nove tri pesme koje je radila jedna divna ekipa i vrhunac dana je najava za naš prvi koncert solistički koncert 6. februara - rekao je Vladan Savić, pevač benda.
Vladan je otkrio da će im gošće na koncertu biti Dragana Mirković i Nataša Bekvalac.
- Imamo duete sa dve predivne dame, tako da očekujte da na sceni u Sava centru vidite Natašu Bekvalac i Draganu Mirković - otkrio je Savić.
Na pitanje kakav je osećaj što je sa jednom bakom snimio duet Vladan je odgovorio.
- Kad smo snimali duet tada nije bila baka. Zadovoljstvo mi je da i sa Natašom i Draganom imamo duete i hvala im što su nam dale priliku da sarađujemo - poručio je on.
