Rajko Šerifović danas je preminuo u rodnom Kragujevcu nakon teške i kratke bolesti.

Povodom smrti muzičara oglasila se ćerka Marija Šerifović i sin Danijel Pavlović koji su do poslednjeg dana brinuli o ocu.

Smrt nekadašnjeg bubnjara pogodila je i pevačicu Nadu Obrić koja se decenijama druži sa Rajkovom bivšom suprugom, Vericom, a a sad se oglasila i otkrila kako je naslednica podnele smrt oca, ali i po čemu će pamtiti Šerifovića.

- Nikada neću zaboraviti kada sam bila kod Verice u Kragujevcu dvadeset dana. Rajko je malo-malo dolazio, pili smo kafu svi zajedno, spremala mu je ručak, vodila računa o njemu, znala je i novac da mu pozajmi ako mu zafali, neverovatna situacija obzirom da su razvedeni - bila je iskrena Nada Obrić, te je istakla da joj situacija u kojoj su se našli bivši supružnici nije strana, budući da je i sama gajila takav odnos sa bivšim partnerom.

- Za mene je njihov odnos bio krajnje normalan. Marija je beskrajno vodila tačuna o Rajku sve mu je omogućila. Učinila je sve za njega, do poslednjeg dana. Žao mi je zbog Marije, Verica se potresla užasno, kako će ćerka podneti Rajkov odlazak - rekla je Nada Obrić.

Biografija

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gde je živeo do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i voleo je muziku.

Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine.

Rajko je imao još jedan brak, a iz te ljubavne priče dobio je sina Danijela Pavlovića.

kurir.rs/alo

