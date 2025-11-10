Markov pas na farmi je jurio kokoške što je nerviralo ostale ukućane

Crnogorski maneken i fitnes instruktor Marko Vukotić pre 12 godina učestvovao je u rijaliti programu "Farma".

Marko je tokom učešća na "Farmi" imao devojku, ali nije krio simpatije prema pevačici Romani Panić koja je tada isto učestvovala u rijaliti formatu.

U jednom trenutku, između pevačice i manekena pao je i poljubac. Naime, njih dvoje su tada u okviru igre "Istina ili izazov" poljubili jedno drugo, ali bez obzira na to o ovoj sceni pričalo se danima.

Kada su zajedno bili postavljeni za sluge, Marko je u nekoliko navrata govorio da će on i Romana navodno imati intimne odnose u štali.

- Biće intimnih odnosa sa Romanom u štali! - našalio se on tada.

Marko se ne pojavljuje u javnosti

Marko već godinama nije prisutan u javnosti, ali je na svom Instagram profilu veoma aktivan.

Marko se posvetio poslu nutricioniste i trenera, oženio se, i 2020. godine sa suprugom Jovanom dobio je blizance, ćerku i sina.

Romana o svojoj najvećoj ljubavi

Inače, ranije je Romana otkrila kako je raskinula sa Pitađisom.

„Samo što sam stigla iz Atine, zazvonio mi je telefon. On me zove i kaže da svima ispričam kako mi više nismo zajedno. Ja ga pitam o čemu se radi, a on mi kaže kako je među nama sve u redu, ali niko ne sme da zna da smo zajedno. Navodno, zbog računa, Interpola… Nismo se onda videli mesec dana, ali smo posle tih mesec dana opet bili zajedno…“, ispričala je pevačica.

„Ja sam opet otišla na Kipar, ali čim sam sletela, on me zove da mi kaže da ne smem tu da budem i da odmah moram da se vratim nazad. A ja iznajmila auto, rezervisala hotel… Ženo, znaš li čega je tu sve bilo?! Zabranio mi je da idem u Grčku! Onda se pojavila neka druga devojka… On je pričao da nema drugu, da je sve zbog nekog novca i papira. A ta devojka, Jovana, rodila mu je dete 13. aprila. Prosio me je, iako je drugoj napravio dete. Rekla sam mu da se skloni iz mog života, da me zaboravi… Da me više ne zove. Ta Jovana se posle udala za drugog. Prošle godine se i on oženio“, setno je govorila pevačica, poznata i po pesmi „Samoodbrana“.

