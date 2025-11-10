“ZAMALO SAM SE ONESVESTILA” Milica Pavlović otkrila detalje susreta sa grčkom zvezdom! Ovo je samo njoj pošlo za rukom
Muzička zvezda Milica Pavlović ne krije da, pored priprema za koncert “Kraljica Juga 2” u hali Čair 26.12.2025. godine, uveliko radi na svom novom, šestom studijskom albumu.
Tokom nedavnog boravka u Atini, gde je prisustvovala meču Novaka Đokovića, Milica je posetila studio svetski priznatog kompozitora i producenta iz Grčke, Fivosa i preslušala i radila na pesmama, koje je uradio isključivo za nju.
Koliko je Fivos ponosan na sve projekte koje je radio sa mladom zvezdom, pokazuje i to što je na svoj “zid slavnih” u studiju okačio i diskografiju Milice Pavlović, jedinu sa ovih prostora, a tik uz imena najvećih grčkih i svetskih muzičkih zvezda.
Vidno uzbuđena, Milica je na svom Instagram profilu podelila fotografije i snimke iz studija, uz poruku:
“Maleni trač iz Atine: Zar ste zaista poverovali da sam se vratila praznih ruku? Moj prijatelj i kompozitor Fivos, sa kojim saradjujem od pesme “Mogla sam”, koja se našla na mom drugom studijskom albumu “Boginja”, je spremio magične melodije za moj novi album! Trenutno sam u fazi da ne znam za koju pre da se odlučim i preslušavam ih svakog dana od kad sam se vratila u Beograd… Molim vas nemojte nikome reći, ali početkom godine sam još jednom posetila njegov studio i zamalo se onesvestila od uzbudjenja i radosti kada sam pri samom ulasku u njegov studio, pored ogromne diskografije i najvećih izdanja grčkih i svetskih zvezda u muzici videla svoje ime, albume i sliku… Mislila sam da sanjam… Želela sam da zagrlim onu malu Milicu i da joj kažem da je volim i da sam ponosna na nju. Verujte u svoje snove, jer “Vera u sebe je prva tajna uspeha”… Zauvek vaša Milica!”
I dok su neki od najvećih hitova pevača sa naših prostora obrade već postojećih Fivosovih pesama, Milica se može pohvaliti da on komponuje muziku namenski za nju, njen glas i senzibilitet.
Saradnja Milice Pavlović i Fivosa započela je još tokom rada na njenom drugom studijskom albumu “Boginja” , kada joj je napisao pesmu „Mogla sam“. Tada je, samo zbog nje, po prvi put doputovao u Srbiju kako bi prisustvovao snimanju ove numere. Od tada ih vezuje ne samo profesionalni odnos, već i iskreno prijateljstvo, što potvrđuje i činjenica da su Fivos, njegov sin i Milica nedavno zajedno viđeni na meču Novaka Đokovića u Atini.
Koliko Fivos ceni i poštuje njen rad, najbolje pokazuje i to da se Milica putem video-linka uključila u emisiju “Face to Face” na grčkoj televiziji ATN1, koja je bila posvećena njegovoj impresivnoj, tridesetogodišnjoj karijeri. Pored Milice, u programu su učestvovale i brojne druge zvezde sa kojima je ovaj priznati autor sarađivao tokom godina, Despina Vandi, Sakis Ruvas, Keti Garbi...
Pored pesme “Mogla sam”, Fivos je za Milicu uradio i mnoge hitove kao što su “Operisan od ljubavi“, „Tako mi treba“, „Ne sećaš se“, „Tačno tako”, “Gospode moj“, „Jaša“, „Pacijent“, „Da me voliš“, kao i pesmu „Kidaš me“, koju je snimila u duetu sa Acom Lukasom, o kojoj se poslednjih dana govori, a koju je Milica obrisala.
