Muzička zvezda Milica Pavlović ne krije da, pored priprema za koncert “Kraljica Juga 2” u hali Čair 26.12.2025. godine, uveliko radi na svom novom, šestom studijskom albumu.

Tokom nedavnog boravka u Atini, gde je prisustvovala meču Novaka Đokovića, Milica je posetila studio svetski priznatog kompozitora i producenta iz Grčke, Fivosa i preslušala i radila na pesmama, koje je uradio isključivo za nju.

Koliko je Fivos ponosan na sve projekte koje je radio sa mladom zvezdom, pokazuje i to što je na svoj “zid slavnih” u studiju okačio i diskografiju Milice Pavlović, jedinu sa ovih prostora, a tik uz imena najvećih grčkih i svetskih muzičkih zvezda.

Vidno uzbuđena, Milica je na svom Instagram profilu podelila fotografije i snimke iz studija, uz poruku:

“Maleni trač iz Atine: Zar ste zaista poverovali da sam se vratila praznih ruku? Moj prijatelj i kompozitor Fivos, sa kojim saradjujem od pesme “Mogla sam”, koja se našla na mom drugom studijskom albumu “Boginja”, je spremio magične melodije za moj novi album! Trenutno sam u fazi da ne znam za koju pre da se odlučim i preslušavam ih svakog dana od kad sam se vratila u Beograd… Molim vas nemojte nikome reći, ali početkom godine sam još jednom posetila njegov studio i zamalo se onesvestila od uzbudjenja i radosti kada sam pri samom ulasku u njegov studio, pored ogromne diskografije i najvećih izdanja grčkih i svetskih zvezda u muzici videla svoje ime, albume i sliku… Mislila sam da sanjam… Želela sam da zagrlim onu malu Milicu i da joj kažem da je volim i da sam ponosna na nju. Verujte u svoje snove, jer “Vera u sebe je prva tajna uspeha”… Zauvek vaša Milica!”

Muzička zvezda Milica Pavlović ne krije da, pored priprema za koncert "Kraljica Juga 2" u hali Čair 26.12.2025. godine

I dok su neki od najvećih hitova pevača sa naših prostora obrade već postojećih Fivosovih pesama, Milica se može pohvaliti da on komponuje muziku namenski za nju, njen glas i senzibilitet.

Saradnja Milice Pavlović i Fivosa započela je još tokom rada na njenom drugom studijskom albumu “Boginja” , kada joj je napisao pesmu „Mogla sam“. Tada je, samo zbog nje, po prvi put doputovao u Srbiju kako bi prisustvovao snimanju ove numere. Od tada ih vezuje ne samo profesionalni odnos, već i iskreno prijateljstvo, što potvrđuje i činjenica da su Fivos, njegov sin i Milica nedavno zajedno viđeni na meču Novaka Đokovića u Atini.

Koliko Fivos ceni i poštuje njen rad, najbolje pokazuje i to da se Milica putem video-linka uključila u emisiju “Face to Face” na grčkoj televiziji ATN1, koja je bila posvećena njegovoj impresivnoj, tridesetogodišnjoj karijeri. Pored Milice, u programu su učestvovale i brojne druge zvezde sa kojima je ovaj priznati autor sarađivao tokom godina, Despina Vandi, Sakis Ruvas, Keti Garbi...

Pored pesme “Mogla sam”, Fivos je za Milicu uradio i mnoge hitove kao što su “Operisan od ljubavi“, „Tako mi treba“, „Ne sećaš se“, „Tačno tako”, “Gospode moj“, „Jaša“, „Pacijent“, „Da me voliš“, kao i pesmu „Kidaš me“, koju je snimila u duetu sa Acom Lukasom, o kojoj se poslednjih dana govori, a koju je Milica obrisala.

