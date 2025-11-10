Slušaj vest

Folk zvezda Halid Muslimović 12. novembra održaće koncert u Beogradu u Sava centru, a nedavno je objavio autobiografsku knjigu "Mene je učilo vrijeme" u kojoj je opisao poznanstvo sa najvećom svetskom zvezdom filmova za odrasle.

Krajem osamdesetih godina u Prijedoru je često puta boravila poznata svetska glumica filmova za odrasle Ilonom Štaler Ćićolina.

- To je vreme kada su društvene stege prilično popustile i kada se medijski prostor liberalizovao do te mere da je sve bitno odstupalo od ranijeg perioda i konzervativizma koji je bio prisutan. Popularizacija video-kaseta doprinela je tome da su filmovi za odrasle postali prisutni i na našem domaćem tržištu. Tako i ne čudi kako se pročulo za Ćićolinu.

- Lino, nisam nikada bio ljubitelj te vrste filmova, niti sam imao vremena za to. Mene su u životu zanimale druge stvari. U to vreme ona je bila i poslanik u drzavnom parlamentu Italije. Znao sam ko je Ćićolina, jer se u novinama uveliko o njoj pisalo, a posebno sarajevski "Ven" u to vrijeme je imao potpuno liberalan pristup svemu tome pa i toj industriji. U prijedorskom hotelu "Biser" često sam znao svratiti sa društvom i ponekada bih i zapevao svoje velike hitove. Ona je tu obratila pažnju na mene i upoznali smo se. Kada bih ja zapevao, ona bi okrenula stolicu na kontra stranu, sela i naslonila se na naslonjač te pomno pratila moj nastup. lako bi mogi pomislili da, zbog posla kojim se ona bavi, nije reč o inteligentnoj i pametnoj osobi, nije tako. Ćićolina je jedna zaista načitana i izuzetno inteligentna osoba. Razgovori sa njom ostavijaju utisak izuzetno pametne osobe.

- U to vreme već sam bio pokrenuo svoju produkcijsku kuću i neki prijatelji su me savetovali da krenem i u tom smeru, a poznato je da je taj posao bio veoma unosan. Sve naše produkcije su radile sa licenciranim filmovima, umnožavali ih i distribuirali, međutim ideja je bila da moja produkcijska kuća snimi prve filmove za odrasle kod nas i to je trebalo da se desi na relaciji Tuzla-Kalesija-Ohrid. Međutim, ja sam dobro o svemu tome razmišljao. S jedne strane unosan posao, a s druge strane to nikako nije išlo uz moje ime. Ubrzo nakon toga je došao rat i do realizacije tih ideja nikada nije došlo i dobro je što je tako. Nisam siguran da je po*no-industrija, ma koliko bila unosna, pravi put kojim treba ići neko ko se razvija u nekom drugom smislu, pevačkom, muzičkom i sl. Ali, u svakom slučaju, poznanstvo sa Ćićolinom mi je pomoglo da srušim neke predrasude koje sam imao prema ljudima iz te branše i shvatio sam da nikada ne treba suditi o ljudima na osnovu njihovog poziva kojim se bave.

