Pevačica i tekstopisac Dunja Ilić otvoreno je progovorila o periodu kada je, kako kaže, bila beskućnik zbog poroka i finansijskih problema.

Evo kako je završila na ulici

-Prodala sam sve i završila na ulici dve nedelje. Na kraju sam se nekako naterala da odem u policijsku stanicu, oni su pozvali roditelje. Odveli su me u Srbiju, -prisetila se Dunja.

Tokom gostovanja u emisiji Pretres, Dunja se osvrnula i na jednu situaciju koaj se desila nedavno:

-Ono što je mnogo smešno, setila sam se da sam rekla drugu pre možda dve nedelje. Pošto sam se selili, i ti i ja kad smo se dogovarali za emisiju…Rekla sam ti: „Ja sam u selidbi, ja sam bolesna, primam infuzije, selim se, ne znam više gde ću.“ Ja sam toliko bila iznervirana više.Taksi me vozi iz Vranja u Beograd. ja moram da pakujem, ovo je lomljivo, ovo je ovakvo. I ja pozovem druga i kažem mu: „Ogi, znaš kako je lepo biti beskućnik! Ne moraš da misliš ni o čemu, hranu ćeš svakako nekako naći. Naćićeš negde da spustiš glavu. Znaš ti kako je slobodno i lepo u odnosu na sve ovo.“ Tako da ni u tome nisam našla nešto strašno- ispričala je Dunja Ilić.

Opasan porok

Alkohol je počela da konzumira sa 13 godina, a samo dve godine kasnije je upala u kandže opasnog poroka. Za Kurir je otkrila koji trenutak je bio presudan da potraži pomoć i spasi se.

- Prelomni moment je bio kada sam završila u Napolju na ulici. Kada sam prodala apsolutno sve stvari, kada su me pokrali, uzeli mi pasoš, ja sam bila nešto duže nego što sam smela u Italiji. I plašila sam se da odem u policijsku stanicu da me ne bi deportovali, toliko mi je bilo bitno da ostanem tamo, da se ne vratim ovde. Samim tim sam završila na ulici, uzeli su mi pasoš, uzeli su mi sve, samo su je zgrabili, ali taj neki kofer je mali ostao pored mene. Imala sam neki laptop u tom koferu koji je koštao možda 800 eura. Prodala za 20 eura nekome da bih imala za viski taj dan. Spavala sam na nekom dušeku, na ulici, dva dana i onda sam otišla u policiju.

Doživela dno

- Čak me nisu ni kaznili, samo su pozvali roditelje da dođu po mene, da me odvedu u Srbiju, pošto nisam imala dokumenta. Tu sam shvatila da sam postala beskućnik, da sam doživela dno, jer da nisam bila pijana, ne bi niko ni mogao da mi otme torbu, pružila bih neki otpor, potpuno sam bila nemoćna.

Uživala u luskuzu, a onda sve krenulo nizbrdo

Do pre nekoliko godina Dunja je uživala u luksuznoj vili u Beogradu, imala privatnog vozača i svakodnevno trošili na hiljade i hiljade evra. O njenom raskalašnom životu pisali su svi mediji u regionu, a nakon očevog bankrota pobegla je iz zemlje.

- Moje odrastanje bih opisala, ja sam u stvari uvek želela da budem ta srednja klasa, jer odrastanje sa telohraniteljima, vozačima, dadiljama... Ja sam bežala sa časova da bih išla kući autobusom kao ostala deca. Nekako bih volela da moje dete ima sutra normalno odrastanje, tako da, moje detinjstvo nije bilo lako zbog sve te kontrole... Meni je trebala sloboda i ja ceo život žudim za slobodom. Kada pišu ljudi: "Ona nije stabilna jer se seli stalno", ja ne smatram da nisam stabilna zbog toga, nego kada sam napokon slobodna, valjda tek sada nadomešćujem to što sam imala barijere. Meni to bogatstvo nije donelo ništa dobro. Što se tiče karijere, ja nisam bila spremna za to u tom trenutku. Ima devojaka koje sa 18 godina mogu da podnesu sve to, ja nisam. Ja sam užasan tremaroš i kada bi trebala da dajem intervju ili da idem u emisiju, ja sam uvek posegnula za alkoholom. Tako da je to postalo totalno destruktivno, možda i jeste bio moj put da se bavim muzikom, možda kao tekstopisac ili bilo šta, ali mislim da sa 18 godina nisam bila spremna za to. Da, pisala sam sama svoje tekstove. Koliko god da je ljudima delovalo da ja svojim potezima molim za pažnju, kao novina ili nečega, nikada nisam bila takva. Videla sam da se polako otima kontroli cela ta situacija sa alkoholom i želela sam da se pozabavim time - rekla je Dunja.

- Nisam imala dovoljno pažnje, ali sam imala dovoljno ljubavi. Ne volim da me ljudi doživljavaju kao žrtvu, to mi je grozno. Nikada nisam rekla da me nisu voleli, pa da sam ja ispaštala ili da sam se navukla na alkohol što me roditelji nisu voleli...Pisali su i da mi je majka otišla, kada sam imala 15 godina, sa nekim klincem u Monte Karlo, tako nešto. Ona je nekako tip žene koji je toliko posvećena porodici, kao da ima taj neki napuljski sindrom, koliko su oni posvećeni porodici, njoj je nepojmivo da se udaje posle razvoda i tako dalje... Mnogo su radili i kada si u tolikom biznisu, mnogo moraš da radiš - rekla je Dunja.

Evo šta je uradila sa nasledstvom

Njene pratioce je takođe zanimalo šta je uradila s nasledstvom.- To što je ostalo, a ostalo je vrlo, vrlo malo, ja sam popila i tako dalje... Totalni bankrot, pa sam morala iz tih g*vana da se vadim-rekla je ona tada.

