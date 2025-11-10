Stars
NAKON DVE GODINE PONOVO! Legendarna Regina ispred beogradske publike
Vanvremenski hitovi pred beogradskom publikom: "Ljubav nije za nas", "Kad poželiš da se vratiš", "Ružo moja", "Ne pitaj me", "Bježi dok sam mlad" i mnogi drugi ovog kultnog sarajevskog benda koji je najpre osvežio, a onda trajno obeležio jednu eru rock and roll muzike na ovim prostorima.
Koncert kojim beleže 35 godina svoje diskografije održaće u petak, 14.11.2025. godine u BitefArtCafe-u. Osnivači benda nam poručuju da je to svojevrsni povratak na početak karijere.
Publika će imati priliku da sluša brojne hitove benda u izvornoj formi. Na pozornici će im se i ovoga puta pridružiti specijalni gost Vlada Negovanović, jedan od stvaralaca rock and roll slike beogradske, ali i ex-yu scene od samih početaka osamdesetih godina.
