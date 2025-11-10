Koncert kojim beleže 35 godina svoje diskografije održaće u petak, 14.11.2025. godine u BitefArtCafe-u. Osnivači benda nam poručuju da je to svojevrsni povratak na početak karijere.

Publika će imati priliku da sluša brojne hitove benda u izvornoj formi. Na pozornici će im se i ovoga puta pridružiti specijalni gost Vlada Negovanović, jedan od stvaralaca rock and roll slike beogradske, ali i ex-yu scene od samih početaka osamdesetih godina.