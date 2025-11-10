Slušaj vest

Pevačica Marina Visković trudila se da ima telo bez grama sala, te joj je sada svaki mišić formiran onoliko koliko je to idealno za njenu visinu i građu.

Marina je nekoliko puta naglašavala da vodi zdrav život i da joj je bitno da ne propušta treninge. O tome koliko vodi računa o izgledu govorila je danas na Instagramu kada je odlučila da odgovara na pitanja pratilaca.

Marina o treningu

Jedno od pitanja glasilo je: "Koliko često treniraš?"

- Kao što znate, trening je moja ljubav. U tome uživam i to se podrazumeva. Trudim se da treniram pet puta nedeljno - napisala je ona i otkrila da su vežbe u velikoj meri zadužene za njeno izvajano telo.

Sprema večeru za sebe i partnera

Takođe, ona pazi i šta jede, pa je tako pokazala kako sprema obrok za sebe i izabranika. Na pitanje da li je solo, ona je napisala:

- Gospodarica nije slobodna. Voli jednog muškarca i trenutno pravi zdrave tople sendviče - napisala je ona i otkrila da bira samo zdrave zalogaje.

