TRENIRA PET PUTA NEDELJNO, PA JEDE TOPLE SENDVIČE Pevačica izgleda kao bomba, a njoj i tajanstvenom partneru sprema večeru koju retko ko jede (FOTO)
Pevačica Marina Visković trudila se da ima telo bez grama sala, te joj je sada svaki mišić formiran onoliko koliko je to idealno za njenu visinu i građu.
Marina je nekoliko puta naglašavala da vodi zdrav život i da joj je bitno da ne propušta treninge. O tome koliko vodi računa o izgledu govorila je danas na Instagramu kada je odlučila da odgovara na pitanja pratilaca.
Marina o treningu
Jedno od pitanja glasilo je: "Koliko često treniraš?"
- Kao što znate, trening je moja ljubav. U tome uživam i to se podrazumeva. Trudim se da treniram pet puta nedeljno - napisala je ona i otkrila da su vežbe u velikoj meri zadužene za njeno izvajano telo.
Sprema večeru za sebe i partnera
Takođe, ona pazi i šta jede, pa je tako pokazala kako sprema obrok za sebe i izabranika. Na pitanje da li je solo, ona je napisala:
- Gospodarica nije slobodna. Voli jednog muškarca i trenutno pravi zdrave tople sendviče - napisala je ona i otkrila da bira samo zdrave zalogaje.
Kurir.rs
Marina Visković: "Svako treba da šta oseća":