Slušaj vest

Pevačica Edita Aradinović je 7. novembra, na koncertu Emine Jahović u Beogradu, prvi put je javnosti predstavila svog dečka Nenada Stevića.

Edita je na svom Tik Tok nalogu veoma aktivna, a u oktobru je objavila snimak iz teretane na kom vidimo nju kako radi vežbe i Nenada kako je posmatra.

Edita Aradinović Foto: Printscreen TikTok

Tada još uvek niko nije znao da joj je on dečko, pa su se komentari ispod video snimka nizali.

Edita je na sebi imala crne, uske helanke, top majicu, a Nenad je sve vreme pratio kako ona radi vežbu.

Ko je dečko Edite Aradinović?

Nenad Stević je bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu. I ta tragična priča i dalje nije dobila sudski epilog.

Teodora Kaćanski je ubijena pre devet godina, a prvi rezultati istrage ukazali su na to da je fitnes instruktorka ubijena greškom, a da je prava meta bio njen momak Nenad Stević, sadašnji dečko Edite Aradinović.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsEVO ČIME SE BAVI DEČKO EDITE ARADINOVIĆ: Pokušali da ga ubiju, završio u zatvoru zbog kidnapovanja, a sad isplivao snimak na mrežama - bicepsi pucaju
Edita Aradinović Nenad Stević
Stars"ZNAM SVE..." Prva izjava Indi o Editi i njenom novom dečku! Otkrila da li se plaši za njenu bezbednost zbog zetove prošlosti
Edita Aradinović Indi Aradinović Nenad
StarsDEČKO JE DRŽI ZA BUTINU NA ZADNJEM SEDIŠTU BESNE MAŠINE, ONA U NIKAD KRAĆOJ SUKNJI: Edita prvi put pokazala momka pa pokazala šta su radili posle izlaska -VRELO
Edita Aradinović
StarsEVO KO JE NOVI DEČKO EDITE ARADINOVIĆ: Bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča iz crne hronike Novog Sada - bio i hapšen
Edita Aradinović
StarsEDITA ARADINOVIĆ PO PRVI PUT U JAVNOSTI S DEČKOM! Bivši joj uhapšen u Dubaiju, a ona sad svima pokazala novog partnera (FOTO)
IMG-20251107-WA0162.jpg

 Edita Aradinović o kilaži:

Edita Aradinović o kilaži Izvor: Kurir