Pevačica Edita Aradinović je 7. novembra, na koncertu Emine Jahović u Beogradu, prvi put je javnosti predstavila svog dečka Nenada Stevića.

Edita je na svom Tik Tok nalogu veoma aktivna, a u oktobru je objavila snimak iz teretane na kom vidimo nju kako radi vežbe i Nenada kako je posmatra.

Tada još uvek niko nije znao da joj je on dečko, pa su se komentari ispod video snimka nizali.

Edita je na sebi imala crne, uske helanke, top majicu, a Nenad je sve vreme pratio kako ona radi vežbu.

Ko je dečko Edite Aradinović?

Nenad Stević je bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu. I ta tragična priča i dalje nije dobila sudski epilog.

Teodora Kaćanski je ubijena pre devet godina, a prvi rezultati istrage ukazali su na to da je fitnes instruktorka ubijena greškom, a da je prava meta bio njen momak Nenad Stević, sadašnji dečko Edite Aradinović.

