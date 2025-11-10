Slušaj vest

Nakon askida sa Asminom Durdžićem, Stanija Dobrojević ponovo je potražila mir preko okeana. Starleta je pre samo dva meseca došla u Srbiju kako bi ga ispratila u “Zadrugu 9 Elitu”, ali je posle javnog poniženja koje je doživela, razočarana odlučila da se vrati u svoj dom u Majamiju.

Pre puta, Stanija je obavila poslednje pripreme, a prema objavama na Instagramu, stigla je i na malu korekciju lica.

Nakon toga, Stanija se srdačno pozdravila sa porodicom i najbližima, a potom se uputila nazad u Ameriku.

Očajna zbog raskida

Podsetimo, Stanija Dobrojević se rasplakala zbog bivšeg dečka Asmina Durdžića i priznala da je razočarana njegovim ponašanjem u Zadruzi 9 Eliti, ali i otkrila da uskoro odlazi u Majami.

- Bila sam spremna na najgoru opciju, spremna na sve. Toliko mi se daleko čini, a ima dva meseca i svašta se dešavalo. Možda je ta naša veza od starta bila osuđena na propast jer smo imali mesec dana lepog, a sa njemin ulaskom je krenuo pakao. Bilo je teško preživeti, ali je sve obećavalo. Izgleda da je to meni trebalo da bude nova velika lakcija i ja se nosim sa tim, ja to prihvatam. To su udarci, bude mi teško na momente. Njoj sam se obratila i rekla da je došao ko slobodan momak i nisam ni slutila da je neko postojao, ona nije shvatila i ja nemam šta da budem na ženskoj strani. Meni ne treba pranje, ja ponosno nosim svoje etikete. Bila je isto kao i ja žrtva njegovoh laži, ne može da shvati da je neko izigran -rekla je Stanija Dobrojević u Premijeri vikend specijalu.

- Mislim da je krenuo svako svojim putem. On se igra i ne zna kad je iskren, a kad nije ispalo je da je stavio tačku, a onda kaže da je mene tako zaštitio. Na znam kako to da objasnim, on je sa mnom bio druga osoba. On je sa mnom trenirao i nije držao cigaretu, ne znam koji je pravi, onaj koji je bio sa mnom u četiri zida ili onaj tamo. Pored mene je bio drugi tip. Nemam ja godina za bacanje, meni je vreme za porodicu, ali sve su to lekcije u životu -rekla je Stanija.

