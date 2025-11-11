Slušaj vest

Pevačica Višnja Petrović se osvrnula na čuveni sukob Milice Pavlović i Ane Nikolić, priznajući da se i sama našla u sličnoj situaciji sa Nikolićevom.

Javnosti je dobro poznat estradni skandal koji je pre tri godine uzdrmao scenu, kada je Milica Pavlović izdala album „Posesivna“, na kojem se našla i pesma „Provereno“. Upravo ta numera izazvala je buru u javnosti jer je Ana Nikolić tada tvrdila da je pesma prvobitno bila namenjena njoj i da ju je Milica „ukrala“.

Dok su jedni tvrdili da je sve samo deo pametne marketinške igre, drugi su bili mišljenja da bi pesma svakako postala veliki hit i bez Nikolićeve.

Nedavno su se, međutim, pojavile nove priče da je Ana Nikolić pokušala da prisvoji i pesmu koju je radila Višnja Petrović. Pevačica je sada ispričala šta se zaista desilo.

- Sve što je Ana Nikolić dohvatila to se pozlatilo. Reč je o pesmi „Rezistentna“ koju je Ana takođe probala jer smo kod istih autora obe radile album. U jednom momentu je neko na Instagramu napravio vizual Aninog albuma i na listu pesama uvrstio i tu. Da li je slučajno - ne znam, ali rekla sam, sve što Ana otpeva bi bilo pozlaćeno - ispričala je Višnja, pa se nadovezala na aferu „Provereno“.

- Kada je bila ta situacija sa tom pesmom, ja verujem kako se Milica osećala, ali iskrena da budem, to je bio jedan dobar marketing, zaista to mislim. Pored toga što je ta pesma fantastična i veliki hit je, da se meni to desilo, ja bih svakako Anu umela jako lepo da nagradim i počastim - priznala je Višnja za Alo.

Evo šta je Ana Nikolić pričala o aferi "Provereno"

- Ceo taj sirkus mogla sam da stopiram u jednoj sekundi, da sam htela. Nisam htela, jer to nije bilo na meni, nego na čoveku koji je autor te pesme. Pesma je uredno plaćena i pripremana za drugi projekat, to je firma iz Švajcarske koja je radila projekat "Klinika". Tu je bila pesma koju sada peva Elma, samo je njoj malo izmenjen tekst. To je autor pesme morao da objasni gospođici Milici i u tom trenutku mene da pozove i pita da li može da proda pesmu, jer možda sam ja htela da je snimim! To je trebao da uradi a ne odmah da je proda i da pričaju da sam ukrala pesmu. Mogla sam da rešim sa svojim izvršnim producentom i saradnikom, ali nisam htela, pustila sam da vidim dokle ide ljudska glupost. Pesma je moja i ja to znam, a Milica može slobodno da je interpretira. Svi mogu da je pevaju, ali je moja - rekla je Nikolićeva i dodala:

