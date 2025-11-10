Slušaj vest

Frontmen grupe OK bendGoran Gluhaković otkrio je detalje o svojoj karijeri, koje niko nije znao.

"Lukas se preda mnom prevrtao na glavačke"

Naime, Goran je priznao da je počeo karijeru zajedno s kolegom Acom Lukasom, koji mu je bio uzor.

- Aca Lukas mi je bio prvi putokaz kako treba da radim. On je u to vreme svirao s Viktorijom, viđao sam ga najviše na gitarijadama. Jednom sam došao kad je pevao i video sam kako prevrće kafanu naglavačke. Zanimalo me o čemu se tu radi, pa sam shvatio da je on počeo da peva i rok i folk. Nekako je to spojio i ispao je skroz treći žanr. Mislim da Lukas i ja nismo narodnjaci, ja to ne znam da pevam. Uvek smo tu negde šetali. Lukas je folk, ali kod njega ima svega, mnogo pop pesama. Moje pesme ne mogu da pevaju narodnjaci, to bi otišlo u skroz drugi smeru - kaže pevač na početku i nastavlja:

- Kad sam pevao rok, borio sam se s tim da se ne navučem na poroke. To je takvo okruženje bilo. Lukasa dugo poznajem, on je pretalentovan čovek. Ne znam da li koristi neke opijate jer ga nikada nisam video. Najbolje je da on o tome priča, meni je samo bitno kakav je čovek i muzičar. Nikad neću da zaboravim kad smo mu, kao bend, bili gosti na Sajmu. Na tome smo mu mnogo zahvalni do danas. Mi smo se prodali narodnjacima samo zbog zarade. Nije u roku bilo para i to je činjenica. Mislim da je tako i danas.

Gluhaković tvrdi da s kolegama redovno nastupa, ali da tezge ne reklamiraju previše na društvenim mrežama.

- Mi imamo dosta nastupa iako se toliko ne eksponiramo na Fejsbuku i Instagramu. Ne reklamiramo tezge, a uvek je puno u klubovima. Kao klinac sam počeo da se bavim muzikom, svirajući po zemunskim podrumima. Imao sam nos za to da okupim dobre muzičare oko sebe. Svi smo zajedno uvek dobro funkcionisali. OK bend jeste zapravo moja solo karijera. Album sam počeo da radim sam, ali nisam sebe video kao individualca, kao pevača. Kad smo mi kretali, nije bilo mnogo bendova. Sad ne možete da stignete da ih nabrojite - kaže Goran.

Marina Tucaković bitan faktor njegove karijere

On se potom prisetio upoznavanja s pokojnom hitmejkerkom Marinom Tucaković, pa je otkrio kako je predvidela da će biti zvezda.

- Što se tiče Marine Tucaković i njenog supruga Fute, s njima sam stupio u kontakt još kao vrlo mlad. Mnogo mi se dopadalo kako Futa svira. Kad su došli jednom na mesto gde smo svirali, podmitio sam konobara da ide da prisluškuje šta Marina i on pričaju. Kad smo razgovarali nakon toga, Marina prvo što je primetila jeste da sam bio mamac za žene. Videla je da su na splavu devojke ludele za mnom, pa je rekla da će to da mi napravi karijeru. To jeste bila istina. Terala me da se probijem bez benda, da imam veliki potencijal i da treba da guram svoju priču, ali sam išao svojeglavo. Verujte da pevanje s bendom ima neopisivo dobru energiju i za to živim - zaključuje Gluhaković.

