Danas je vanredno ubacivanje u "Elitu 9", a direktorka programa televizije "Pink" Milica Mitrović na svom zvaničnom nalogu na Instagramu obelodanila je identitet nove učesnice.

Reč je o kontroverznoj Sofiji Janićijević, koja je svojim učešćem u prošloj sezoni "Elite" pokrenula mnoge priče.

Sofija se vraća u Belu kuću, a uoči ulaska u aktuelnu sezonu obratila se javnosti:

- Mislili ste da me nećete videti?! Grdno ste se prevarili! Moja igra nije završena, tek počinje! Vidimo se - poručila je Sofija u videu koji je Milica Mitrović podelila.

Promenila lični opis

Ljubav Sofije i Terze Foto: Print Screen, Print Creen Youtube, Printscreen

Bivša rijaliti učesnica Sofija Janićijević kada je došla u Elitu 8 bila je izabrana za najlepšu učesnicu i ponela titulu Mis za tu sezonu.

Sofija Janićijević uspela je izgledom da obori mnoge učesnike prethodne sezone Elite, poput Terze, kojem je unistila veridbu s Milicom, a nakon što je izašla iz rijalitija odlučila je da poseti plastičnog hirurga i uradi neke promene na licu.

Ona je uradila toliko intervencija da je potpuno promenila fizionomiju lica, podigla jagodice, ubrizgala filere, smanjila nos, a onda i promenila oblik brade. Sada je ponovo otišla na još jedno ulepšavanje, a kada je pokazala novi izgled njeni pratioci ostali su zatečeni.

2024-12-18 13_50_07-EON - Kanali.jpg
Sofija Janićijević izvređala Terzu i Minu
Stefan Karic Sofija Janjicevic.jpg

