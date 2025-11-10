PROMENILA LIČNI OPIS I VEČERAS ULAZI U ELITU 9! Milica Mitrović otkrila ko se pridružuje učesnicima rijalitija, uskoro sledi haos: Mislili ste da me nećete...
Danas je vanredno ubacivanje u "Elitu 9", a direktorka programa televizije "Pink" Milica Mitrović na svom zvaničnom nalogu na Instagramu obelodanila je identitet nove učesnice.
Reč je o kontroverznoj Sofiji Janićijević, koja je svojim učešćem u prošloj sezoni "Elite" pokrenula mnoge priče.
Sofija se vraća u Belu kuću, a uoči ulaska u aktuelnu sezonu obratila se javnosti:
- Mislili ste da me nećete videti?! Grdno ste se prevarili! Moja igra nije završena, tek počinje! Vidimo se - poručila je Sofija u videu koji je Milica Mitrović podelila.
Promenila lični opis
Bivša rijaliti učesnica Sofija Janićijević kada je došla u Elitu 8 bila je izabrana za najlepšu učesnicu i ponela titulu Mis za tu sezonu.
Sofija Janićijević uspela je izgledom da obori mnoge učesnike prethodne sezone Elite, poput Terze, kojem je unistila veridbu s Milicom, a nakon što je izašla iz rijalitija odlučila je da poseti plastičnog hirurga i uradi neke promene na licu.
Ona je uradila toliko intervencija da je potpuno promenila fizionomiju lica, podigla jagodice, ubrizgala filere, smanjila nos, a onda i promenila oblik brade. Sada je ponovo otišla na još jedno ulepšavanje, a kada je pokazala novi izgled njeni pratioci ostali su zatečeni.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: