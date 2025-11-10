Slušaj vest

Folk zvezda Halid Muslimović održaće veliki solistički koncert za dva dana, u sredu 12. novembra u Plavoj dvorani Sava centra.

Dva dana nas deli od Halidovog muzičkog spektakla, a pripreme su u samoj završnici, pa je pevač tako održala jednu od poslednjih proba sa orkestrom.

Poznat kao perfekcionista, Halid je sa muzičarima prešo kompletan repertoar i istakao da joj je izbor pesama koje će izvesti na koncertu bio najveća "muka".

Halid Muslimovic zavrsne pripreme pred koncert Izvor: Dušan Cakić

- Volim da kažem da je ta selekcija i izbor kompozicija bila najveća "slatka muka", ali verujem da će publika u Sava uživati u svim pesmama. Biće i balada, narodnjaka, ali i bržih pesama - istakla je legendarni pevač.

Uoči beogradskog koncerta Hali priznaje da se u njemu smenjuju uzbuđenje, radost i osećaj odgovornosti, jer želi da publici pruži pravi spektakl.

- Radujem se novom druženju sa publikom i verujem da će biti veče koje će pamtiti za sva vremena.

1/6 Vidi galeriju Na poslednjoj tonskoj probi sa Halidom Muslimovićem pred veliki koncert Foto: Dušan Cakić

Folk zvezda nam je istakao da li će mu se neko od kolega pridružiti na sceni te noći.

- Pozvao sam tri posebna gosta, na bini ali vam neću otkriti o kome se radi - zaključila nam je Muslimović.

Kurir.rs