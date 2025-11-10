Slušaj vest

Milena Kačavenda u rijalitiju "Elita" učestvuje treću godinu zaredom, a sada se prvi put za medije oglasio njen sin Lazar Kačavenda.

Naime, već danima se komentariše odnos Milene Kačavende i Mikija Dudića, a glasine o njihovom odnosu dodatno su podgrejane od jutros, kada im je podrška poslala mafine.

Tim povodom se oglasio Lazar, Milenin sin, koji je na šaljiv način prokomentarisao priče o navodnim simpatijama između njegove majke i Dudića.

- Što se tiče Mikija Dudića, nemam šta loše da kažem — čovek na mestu, bar koliko sam ispratio. Prošle sezone su mene spominjali da sam "na kamati", a sad čujem da to pričaju i za Mikija, pa bih rekao da bi dve osobe u porodici na kamati bile ipak previše. Ali, ako ništa drugo, vidim da je sve počelo od palačinki — čim ih je mama jednom napravila, odmah je počeo da je hvali! Kamata može da sačeka, samo neka palačinke ostanu redovne - poručio je Lazar Kačavenda za Pink.rs.

Oglasio se i Marko Đedović

- Što se tiče Milene i Mikija apsolutna podrška, presimpatični su mi! Još mi je draže što će Ena i Milena da budu jetrve, mislim da je i Ena oduševljena, kao i ja. Imaju moju podršku, ako treba i kumovaću, znam bar da će muzika biti vrh na slavlju. Preslatki su mi, najiskrenije - poručio je Marko Đedović.

