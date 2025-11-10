Slušaj vest

Aleksandra Prijović se vratila,i to jače nego ikad! Nakon kratke pauze zbog trudnoće, popularna pevačica odlučila je da napravi spektakularni povratak na scenu, a njeni obožavaoci bukvalno su srušili sistem za prodaju karata čim su se ulaznice za novogodišnji koncert pojavile!

Međutim, pored euforije i nestrpljenja da je ponovo vide uživo, mreže gore od komentara zbog - cena!

Naime, ulaznice za Aleksandrin koncert planule su za svega nekoliko minuta, ali je bilo onih koji su se iznenadili kada su videli da karte dostižu i neverovatnih 700 evra!

1/5 Vidi galeriju Pevačica je najsrećnija žena na svetu Foto: ATA images, Instagram, Printscreen

„Pa da li je ovo realno?! Toliko ne košta ni karta za Lejdi Gagu!“, samo je jedan od brojnih komentara koji preplavljuju društvene mreže.

Ipak, fanovi su stali u odbranu svoje miljenice: „To je sigurno cena po stolu, za 6 ili 8 osoba, Aleksandra vredi svaku paru!“, pišu njeni obožavaoci, dok drugi dodaju da je „Prija postala regionalna diva koja puni arene kao svetske zvezde“.

A dok se komentari nižu, sajt za prodaju karata - pao! Ogromno interesovanje bukvalno ga je oborilo, pa su mnogi ostali bez mogućnosti da uopšte dođu do ulaznica.

Prija oduševila fanove

Podsetimo, Aleksandra Prijović nedavno je najavila svoj povratak na estradu, a otad je otkrila i koja Natašina pesma joj se najviše svidela.

1/11 Vidi galeriju Aleksandra Prijović na promociji albuma Foto: BoBa Nikolić

- Nataša je izdala fenomenalan album. Najviše mi se sviđaju pesme "Lola" i "Fali mi ljubavi". Arija je budna. Zaplakala sam kada sam čula Natašinu pesmu "Mama". Uskoro se družimo, ako ne sad onda za Novu godinu. Kod Uroša na svadbi je bilo ludilo - rekla je pevačica.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: