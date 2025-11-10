Slušaj vest

Goga Sekulić nastupila je u jednom hrvatskom klubu. Njen nastup u Dalju obeležio je i jedan neobičan momenat.

Devojka, inače sportistkinja, prišla je Gogi na bini i zaprosila je prstenom! Pevačica je, u svom prepoznatljivom maniru, reagovala duhovito i šarmantno:

- Hvala ti mnogo za ovaj gest, ali poznato je da volim seksi biznismene, pa ću zadržati prsten uz želju da uskoro nađem jednog takvog momka za sebe - našalila se Goga, što je izazvalo salvu smeha i ovacije ljudi.

Pevačica vodi računa o sinu Foto: Print Screen, Instagram, Privatna Arhiva

Publika je burno reagovala i uglas počela da skandira: „S**s, droga i Sekulić Goga!“, što inače njeni fanovi već godinama pevaju na skoro svakom Goginom nastupu.

Sekulićeva ne planira da uspori – u narednim nedeljama i mesecima očekuju je brojni nastupi širom regiona, a kako stvari stoje, publika će je svuda dočekati istim žarom.

Delić atmosfere sa nastupa u Novom Sadu i Dalju već kruži društvenim mrežama, gde se jasno vidi da Goga i dalje zna kako da napravi žurke za pamćenje.

Goga Sekulić zapalila klubove u Novom Sadu i Hrvatskoj! Izvor: Kurir

Kurir.rs

