STAN I AUTO JOJ VREDE 630.000 EVRA Aleksandra Mladenović sebi je sve sama obezbedila, a ovo su otkrile komšije! SNAŠLA SE!
Naša pevačica Aleksandra Mladenović sebi je davno obezbedila stan od pola miliona evra, a naporno je radila da bi rešila pitanje krova nad glavom.
Ona se skoro, častila i besnom mašinom, čija je cena 130.000 evra, te se raspredalo naširoko o tome, a pevačica je rekla da joj je sporni auto dugo bio velika želja.
- Aleksandra je uzela automobil marke mercedes koji vredi kao stan u Beogradu. Dugo ga je želela i dvoumila se, a kako joj nastupa ni ovog leta ne manjka, odlučila je da je trenutak za novo vozilo - otkrio nam je izvor blizak pevačici.
- Tačno je znala kakav model želi, sa vrhunskom opremom. Otišla je da ga pogleda i to je bilo to, samo se čekalo da njen automobil stigne.
Inače, komšije pevačica otkrile su da su mnogi u njenom kraju ponosni na nju.
- Aleksandra je dobro dete, svoje nije obrukala. Znamo svi tu u kraju da je dete vaspitano. Nema šta niko da kaže za nju ružno - rekle su komšije pevačice ranije za medije.
O muškarcima i pogrešnim izborima
Aleksandra Mladenović često je u žiži interesovanja javnosti zbog burnog ljubavnog života. Iako iza sebe ima emotivne padove, Mladenovićeva ne gubi veru u ljubav i nada se da će doći pravi.
- To nisu skandali, nego moje greške, zato što sam uvek bila iskrena da kažem: "Da, to mi je partner". Mogla sam sto puta da kažem da nisam u vezi, da mi je prijatelj, drugar, ali sam uvek bila iskrena i to me je mnogo koštalo.