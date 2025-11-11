Slušaj vest

Naša pevačica Aleksandra Mladenović sebi je davno obezbedila stan od pola miliona evra, a naporno je radila da bi rešila pitanje krova nad glavom.

Ona se skoro, častila i besnom mašinom, čija je cena 130.000 evra, te se raspredalo naširoko o tome, a pevačica je rekla da joj je sporni auto dugo bio velika želja.

1/10 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Marko Karović, Printscreen/Instagram

- Aleksandra je uzela automobil marke mercedes koji vredi kao stan u Beogradu. Dugo ga je želela i dvoumila se, a kako joj nastupa ni ovog leta ne manjka, odlučila je da je trenutak za novo vozilo - otkrio nam je izvor blizak pevačici.

- Tačno je znala kakav model želi, sa vrhunskom opremom. Otišla je da ga pogleda i to je bilo to, samo se čekalo da njen automobil stigne.

Inače, komšije pevačica otkrile su da su mnogi u njenom kraju ponosni na nju.

- Aleksandra je dobro dete, svoje nije obrukala. Znamo svi tu u kraju da je dete vaspitano. Nema šta niko da kaže za nju ružno - rekle su komšije pevačice ranije za medije.

O muškarcima i pogrešnim izborima

Aleksandra Mladenović često je u žiži interesovanja javnosti zbog burnog ljubavnog života. Iako iza sebe ima emotivne padove, Mladenovićeva ne gubi veru u ljubav i nada se da će doći pravi.