Bivši učesnik rijalitija "Elita" Marko Đedović sebi je obezbedio stan jer je naporno radio, a koji košta 250.000 evra.

Naime, kako je Marko vodio računa o svakom detalju, te nije štedeo na to da sve bude pod konac, samo je na plafon u dnevnoj sobi potrošio 7.000 evra. U pitanju je naime, specijalna izrada koja podseća na ogledalo, te se uveče sa specijalnim led svetlima sve vidi kao i preslikava i daje specifičnu atmosferu prostoru.

Iz Markovog stana od 250.000 evra, kako je rekao Đedović, puca pogled na Beograda.

- Ta terasa je predivna i pogled je odličan, a na sređivanje ne štedim. Inače, ja uvek pametno ulažem, najbolje je ulagati u nekretnine. Planiram naravno i da nastavim u tom smeru, ali što se stanova tiče, ne žurim - rekao je iskreno Marko.

Uvek da svoj oštar sud o Elitarima

Inače, Marko je pored stana, govorio i o trudnoći Mine Vrbaški, o kojoj se naširoko raspreda, te je dao svoj sud.

- Meni deluje kao muvanje, ako ćeš najiskrenije. Izgleda kao neko ljubomorisanje, a s druge strane opet su tu Mina i Terza. Ne znam šta bih rekao kunem ti se životom. Nije isključeno to što mnogi pričaju da je Terza paravan jer ume Mina tako da skloni priču, ona je jako dugo u rijalitiju i zna kako ide to skretanje s teme tako da uopšte nije isključeno da je on paravan i da joj se zapravo Asmin sviđa - rekao je Marko iskreno za Pink.