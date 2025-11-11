Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović pomirila se sa bivšim dečkom Vladimirom Rankovićem, a ranije je bila u ljubavi sa košarkaškim trenerom Momirom Gajićem.

Rada i Momir su bili zajedno tri godine, a kako je tada govorila, ona je ostavila Milana Stankovića zbog njega.

- Trudim se da ne iznosim privatnost i da ljubavni život sačuvam za sebe. Ako bih mogla da biram partnera, odlučila bih se za muškarca koji se ne bavi javnim poslom. Mislim da je u mom životu bilo dovoljno onih koji su prisutni na sceni, sada bih volela da upoznam nekog ko se nalazi iza nje. Mada, ako pričamo o mom tipu muškarca, mogu da kažem da mi se dopadaju sportisti. Oni su top i na njih se ložim - bez ustezanja je rekla folkerka i dotakla se bivšeg dragog, Momira Gajića, koji se nakon rastanka s njom oženio i dobio dve ćerke.

Foto: Aleksandar Jovanović Cile

- Nije ni čudo što mi se dopadaju sportisti, jer sam bila sa jednim. Momir je uspešan, zgodan i lep čovek. Takav je bio dok smo se zabavljali, a i dan-danas je takav, ništa se nije promenilo. Mislim da ne postoji žena koja može da ospori da on odlično izgleda.

"Upoznala sam njegovu suprugu"

Osim što je pohvalila bivšu ljubav, Rada je stala na put komentarima da su u lošim odnosima i da se Gajić kaje zbog veze s njom.

Foto: Printscreen

- O tome sam govorila više puta, ali ću ponovo reći da nije istina da smo u lošim odnosima i da je Momir izjavio da sam dokaz da ne treba biti s pevačicom. Zakleo mi se da tako nešto nikada nije izgovorio, a ja mu u potpunosti verujem. Nedavno smo se sreli i srdačno pozdravili, upoznala sam čak i njegovu suprugu, koja je divna. Drago mi je da se Momir oženio i dobio decu. To je želeo i sa mnom, ali nisam bila spremna - rekla je Rada po prvi put, te indirektno otkrila i razlog njihovog raskida.

Foto: Printscreen

- Moji izbori su zaista neobjašnjivi (smeh). Jasno je da muškarci koje sam birala nemaju ništa zajedničko i da se potpuno razlikuju. Ipak, svaki od njih je poseban i imao je nešto čime me je osvojio. Momir je bio uspešan sportista, Milan je od glave do pete bio drugačiji i sve tinejdžerke su bile zaljubljene u njega, dok je Haris dečko koji je izuzetno atraktivan i lep. To nikako ne može da mu se ospori - rekla je Rada Manojlović.