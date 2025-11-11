Slušaj vest

Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, tvrdi da pevačica Ceca Ražnatović nijednim dinarom nije pomogla Marini Tucaković tokom njenog lečenja, niti se ikada ponudila da to učini.

Nedavno je, četiri godine nakon Marinine smrti, Jovanovski posetio njen grob kako bi odao poštu preminuloj prijateljici o kojoj često govori s velikim poštovanjem.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U svom podkastu, u kojem je ugostio pevačicu Miru Škorić, Boki 13 se ponovo prisetio Marine i njihovog dugogodišnjeg prijateljstva, a tom prilikom osvrnuo se i na navodno složen odnos poznate tekstopisateljke sa Svetlanom Cecom Ražnatović.

- Kada je Marina bila bila bolesna i kada joj je bio najpotrebniji novac za lečenje jer su to bile ozbiljne terapije koje su koštale mnogo. Ceca nijednom nije pitala da li joj trebaju pare za lečenje, da li treba jedan dinar, evo… bez da iko zna. Marina je bukvalno dala Ceci muzički i estradni identitet. Ja sam joj davao i plaćao šta treba - istakao je Boki i dodao:

- Ceca je donela samo bolnički krevet, koji je obezbedila i koji je Marina postavila u svoj dnevni boravak. Ono što sam saznao pre nekoliko meseci, od jedne zajedničke prijateljice, kada sam bio kod Marine na pomenu, jeste to da je Ceca tražila da joj se taj bolnički krevet vrati nazad nakon njene smrti. Na pomen, inače, nije ni došla, niti je ispoštovala.

Jovanovski je za Marininu smrt saznao u zatvoru, a kako je nedavno ispričao to je bio najgori dan u njegovom životu.

1/8 Vidi galeriju Boki 13 u planetarno popularnim cipelama u obliku kopita Foto: Printscreen/MaisonMargiela

Mira Škorić prozvalu Cecu

Podsetimo, Mira Škorić, koja je nedavno žestoko izvređala Svetlanu Cecu Ražnatovićku i njene atribute, bila gošća podkasta makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, gde je govorila o nekadašnjoj bliskoj prijateljici i njenoj vezi sa "zemunskim klanom".

- Ona je bila optužena da je tražen alibi od nje kada je ubijen pokojni premijer Zoran Đinđić. Ti ljudi su tražili to od nje. Zašto nisu tražili od mene?

Ja se s njom tada nisam družila, ali znam sve što se dešavalo. Ne tvrdim da je bila umešana u ubistvo, neću to da kažem, ali se družila s tim ljudima. Ipak, istina nikada nije do kraja izašla. Zašto si bila primorana da ti neko traži alibi za takvu stvar? - rekla je Mira.

Na pitanje da li je istina da je Ceca navodno bila u vezi sa pripadnikom "zemunskog klana", Škorićeva je odgovorila:

- Bila je u vezi sa nekim iz "zemunskog klana". Ne mogu da pričam i da imenujem. Ne pada mi na pamet. Ako treba, zna se gde ću pričati. Ako to može da se nazove ljubavnom vezom, ali jeste bio ljubavni akt.

1/6 Vidi galeriju Mira Škorić Foto: Printscreen/Youtube

Naposletku, Škorićeva je pomenula i Acu Lukasa i estradnog menadžera Sašu Mirkovića.

- Ona treba da smiri strasti. Sve radi podmuklo. Sve što se dešava Aci Lukasu i Saši Mirkoviću izlazi iz njene kuće. Nek me tuži, volela bih da tuži njega.

- Kada je završila u pritvoru, mi smo pravili o ozbiljan skup. Ako budem primorana, ako ti budeš krenula meni da saplićeš noge, da radiš ovo što radiš, neće biti dobro. Može da joj ugrozi slobodnu, ozbiljno da joj ugroze mir, da ne može da spava. Upozoravam je da ne radi prema meni ovakve stvari.

Bolje zmija da je ujede nego ja. Hoću reći, ja iskreno ne bih baš z*jebavala sa mnom, jer ja nemam strah ni od koga - rekla je Mira Škorić, koja je ispričala i kad su se njih dve upoznale i kako je bilo tokom "Sablje".

Ceca neće komentarisati

PR tim Svetlane Ražnatović sa kojim smo kontaktirali i tražili komentar na sve što je rečeno. Rečeno nam je da neće komentarisati izjavu Mire Škorić kao ni izjavu Bokija 13