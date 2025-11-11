Slušaj vest

Starleta Anđela Veštica je nedavno šokirala priznanjem da je jednu fotografiju na sajtu za odrasle prodala za čak 42.000 evra. Od intimnog sadržaja, koji prodaje na sajtu za odrasle jer kupila i luksuzan stan od 300.000 evra.

Naime, starlte Anđela Veštica u javnosti je priznala da već neko vreme novac zarađuje prodavajući intimni sadržaj na sajtu za odrasle, a nedavno je otkrila i koliko je najviše novca uzela za jednu fotografiju.

- Koliko si novca si zaradila u jednoj transakciji preko sajta za odrasle? - glasilo je pitanje u Amidži šou.

1/8 Vidi galeriju Anđela Veštica Foto: Printscreen/Ami Dži šou, screenshot pink tv, ATA images

- 42 hiljade evra - bila je jasna Anđela Veštica što je izazvalo nevericu u studiju i kod gledalaca, te mnogi komentarišu da je za jednu golišavu sliku uspela da zaradi skoro kao za jedan stan.

- Ja neću da pričam o tome kao da je to neka tabu tema. Ta platforma ima dva miliona korisnika, u Srbiji je to tabu tema i nije nešto što je uobičajno i normalno. Ja se konkretno bavim prodajom nekih svojih intimnih slika i snimaka. To je kao recimo Instagram, samo gde imaš članove koji plaćaju mesečnu članarinu koju plaćaju meni lično – rekla je Anđela ranije.