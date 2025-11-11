Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Ena Čolić nedavno je operisana u jednoj beogradskoj klinici, gde joj je izvršena korekcija grudi.

Nakon učešća u rijalitiju Elita, Ena je odlučila da osveži izgled, jer silikonski implanti koje je postavila 2017. godine više ne odgovaraju njenoj figuri, posebno nakon što je tokom boravka u rijalitiju smršala 11 kilograma.

Operacija je prošla bez komplikacija, a Čolićeva se oglasila iz bolnice istakavši da je u pitanju minimalna promena, kako bi se njena figura bolje uklopila u nove proporcije.

.- Smršala sam mnogo u Eliti, pa sam sad 1- 0 protiv gravitacije. Moj stav mora da bude kompatibilan sa mojom siluetom. To je sve - istakla je Čolićeva za Pink.rs.

Upisala Pravni fakultet

Podsetimo, rijaliti učesnica upisala je pravni fakultet, ali ga zbog drugih obaveza nije završila.

Ena je nedavno govorila o odnosu sa Pejom i tom prilikom je otkrila da je presrećna što sada odlično funkcionišu. Konačno se oseća smirenom i motivisanom da nastavi sa obrazovanjem koje je stalo onda kada je počela da radi.

- Nocni život je u jednom periodu bio deo moje svakodnevice. Ja sam 2017. i 2018. godine izlazila non-stop. Radila sam u kladionici od 2013. i uporedno studirala. Ja sam na kraju upisala fakultet bez dozvole roditelja i to Pravni. Onda je moja mama rekla da ga onda u inat njima i završim, ali nisam ga završila. Veza, posao, izlasci, nisam stvarno stigla. Bila sam poznata klaberka - izjavila je Ena u emisiji "Pričaonica".

Ena je otkrila da je bila jedan od talentovanijih učenika u svojoj školi i da je redovno dobijala pohvale, te postoji mogućnost da se vrati i završi fakultet koji je davno upisala.

- Izašla je jedna knjiga koja se zove "Oni dolaze", gde su predstavljeni mladi geniji iz Srbije, ja sam se našla u toj knjizi. Moji su se nadali da imaju dete genija. Ja sam najmlađa pesnikinja zavedena u Srbiji, imala sam 9 godina. Išla na različita takmičenja, napisala knjigu, objavljivala u školskom časopisu. Onda je pubertet sve pokvario - rekla je Ena.