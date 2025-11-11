Slušaj vest

Asmin Durdžić trenutno učestvuje u rijalitiju Elita 9, gde se suočio sa bivšom suprugom Aneli Ahmić, dok se njegov flert sa Majom Marinković mesecima nalazi u centru pažnje javnosti. Sada je Stanija Dobrojević otkrila da je raskinula veridbu zbog događaja koje je pratila na televiziji tokom Asminovog boravka u rijalitiju.

Stanija je rekla da je raskinula veridbu, te da iako je u javnosti gradila drugačiji imidž, ona je zapravo staromodnih shvatanja.

- Veridba je za sada otkazana! Kakva veridba, a on tamo čačka druge devojke?! Staromodna sam. Koliko god sam ovako moderna, kao starleta to je za imidž i biznis, inače sam skroz stara škola - rekla je Stanija i dodala:

- Meni kada se neko dopada, nos okrenem u drugu stranu! Ne gledam ga, sve dok on meni ne priđe i dok se ne potrudi. Ne bih pogledala momka ili mu se nasmejala… Ne bi mi dozvolio to moj ženski ponos! Zna se šta je muškarac, po svim tim pitanjima sam teža! Ovo novo vreme devojke da pišu, da trče…Treba još i vrata da im otvore. Ne mogu da shvatim ko to sebi može da dozvoli. Plaćaju kafe, ručkove... Bože sačuvaj, tim devojčicama bih držala predavanja - poručila je ona za "Hajp".

Iskoristio me zbog popularnosti

Podsetimo, Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić raskinuli su dok je on boravio u rijaliti programu "Elita 9", gde se otvoreno udvarao Maji Marinković. Povučena lošim iskustvima, Dobrojevićeva priznaje da će, bar za sada, ostati sama.

- Za sada ću neko vreme biti solo. A onda ćemo dobro "skenirati" muškarce i videti koji zaista vredi. Trenutno se branim od muškaraca. Uživam, posvećena sam sebi i dragim ljudima. Kada se neko novi pojavi, moraće da se potrudi - kaže Stanija, dodajući:

- Verujte mi, čak i da odem u Afriku i tamo upoznam nekog "čokoladnog", on bi posle ušao u rijaliti zbog popularnosti. Takva mi karma prati. Teško je naći nekog ko me neće iskorišćavati. Nemam sreće u ljubavi, šta da vam kažem. Mene više ništa ne može iznenaditi. Ova situacija me je, zapravo, ojačala.

Osvrnula se i na Asminove lepe reči i namere da se pomire kada izađe iz rijalitija:

- Reči su jedno, a dela drugo. Naslušala sam se lepih reči od njega, ali bitna su dela. Ubuduće možemo biti samo prijatelji.