Darko Lazić, koji je nedavno izazvao saobraćajnu nesreću na auto-putu kada su njegova supruga Katarina i on doživeli lakše povrede, potpuno je promenio imidž. 

Naime, pevač se ošišao na ćelavo i pokazao ožiljak na glavi koji je zadobio kada je udario u autobus i zaštitnu ogradu. 

Darko Lazić Foto: Pritnscreen/Instagram

Darko: "Pio sam pre nesreće"

Podsetimo, Darko je nedavno govorio o detaljima nesreće koja se dogodila kada su se on i Katarina vraćali sa proslave. On je tada udario u autobus pod dejstvom alkohola.

- Pravo da ti kažem nisam čitao, bio sam besan na sebe, taman mi je sve lepo krenulo, i pesme, i život i sve, i onda mi se desi ovakva neka glupa priča gde smo mogli i Kaća i ja da nastradamo. Bio sam tužan i utučen!

Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

- Neću da kažem da nisam pio, popio sam, ali na snimku sam sipao energetsko piće da vidim Kaćinu reakciju, da se našalim sa njom. Kasnije sam popio par pića, ne mogu da kažem da nisam. Čekam da vidim lekarski nalaz, mislim i stojim iza toga da je 1.90 i nešto, to je dve flaše, to je nemoguće. Nisam toliko popio, popio sam par pića – rekao je Darko.

Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

Pušteni na kućno lečenje

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina pušteni su na kućno lečenje posle jezivog udesa koji se dogodio kod Arene. Pevač je bio prevezen na VMA, a njegova supruga Katarina Lazić u Zemunsku bolnicu, odakle su pušteni na kućno lečenje. Darko je, kako se nezvanično saznaje, ima 24 kopče na glavi, urađene su mu sve analize, kao i CT glave, dok je Katarini konstantovana lakša povreda ruke pa su oboje pušteni na kućno lečenje. 

