Dea otvoreno priznaje da je ponovo zaljubljena, a sada je prvi put progovorila o svom novom dečku, prijatelju još iz školskih dana.

Kako ističe, njemu ne smeta što se njen bivši dečko, Mladen Mijatović, koji se nedavno vratio na televiziju Pink, i ona često sreću, budući da rade na istoj televiziji.

Dea Đurđević na Kurir televiziji

- Moj partner je totalno iz druge sfere, ne bavi se istim poslom i iskreno prija mi to jer kod kuće ne pričamo o poslu, imamo neke druge teme. Mi se znamo već 20 godina, od srednje škole, tako da sve me razume. Za sada mislim da je najbolje kada se iz prijateljstva rodi ljubav jer nemaš tu vrstu upoznavanja i učenja navika, tu se sve zna - ispričala je Dea, pa dodala:

- Mladen i ja smo bili zajedno skoro 10 godina i u tom periodu je zaista odgovaralo što si sa nekim iz posla. Vratio se sada, kada se vidimo porazgovaramo. Mi nemamo skandal i problem, mi smo se samo razdvojili. Drago mi je što se vratio prvoj ljubavi - novinarstvu. Partner nije ljubomoran, to je posao, to je profesija. Tu je, radimo i idemo dalje. Odrasli smo, mene iznenađuju ljudi koje poznajem koji kada se rastanu govore loše jedni o drugima. Mislim i da nemamo šta loše da kažemo jedno o drugome.

O raskidu sa Deom Đurđević

Podsetimo, Mladen Mijatović je nedavno u razgovoru govorio o odnosu sa bivšom devojkom Deom Đurđević sa kojom ponovo sarađuje otkako se vratio na Tv Pink.

-To je sve normalno, to je deo života, deo posla, bivša devojka, kao bivša devojka, potpuno je to normalno i razumljivo. Civilizovani smo ljudi, kao i sa svakom bivšom devojkom funkcionišem sasvim u normalnim odnosima. Svako radi svoj posao, ja sam isključivo fokusiran na posao i ono što radim i za šta sam plaćen, tako da sve drugo me ne dotiče i sve priče koje se pričaju me ne dotiču. Nisam zainteresovan za njih i fokusiran sam isključivo na posao i na druženje sa iskrenim i pravim prijateljima.

Pitanje o novoj devojci je vešto izbegao.

- Fokusiran isključivo na posao i na rad u novinarstvu i da što preciznije, kvalitetnije izvestim gledaoce o svemu što se događa, to mi je posao i misija - istakao je on za Blic, a na konstataciju da emotivni život ostaje po strani rekao je kroz smeh: “Tako je”.

"Sa Mladenom nisam imala skandale"

Dein bivši dečko, Mladen Mijatović, nedavno se vratio u Srbiju i ponovo počeo da radi na Pink televiziji. Sada je Dea otkrila kako oni funkcionišu na poslu.

