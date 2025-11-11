Slušaj vest

Bubnjar Rajko Šerifović preminuo je u Kragujevcu nakon kratke i tešle bolesti, a povodom njegove smrti oglasila se Marija Šerifović, kao i njen brat Danijel Pavlović.

- Neka ti Gospod podari Rajska naselja. Braćo i sestre u Hristu, pomolite se za pokoj duše Marijinog i mog oca Rajka. Hvala svima - napisao je Danijel, a zatim se oglasila i Marija.

Rajko Šerifović Foto: M.M./ATAImages

- Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gde si sada. Tvoj šampion - napisala je Marija uz emotikone slomljenih srca.

Kako prenose mediji od izvora bliskog pevačici, sahrana Rajka Šerifovića trebalo bi da se održi u sredu 12. novembra, a večna kuća bubdnjara biće u njegovom rodnom Kragujevcu.

kurir.rs/alo

Ne propustiteStarsMARIJA ŠERIFOVIĆ SE OPROSTILA OD OCA RAJKA POTRESNIM REČIMA: Čuvaj nas tamo gde si sada, znam da Gospod voli takve...
Marija Šerifović
Stars"POMOLIMO SE ZA POKOJ DUŠE..." Sin Danijel oprostio se od oca Rajka Šerifovića potresnim rečima - brinuo se o njemu zajedno sa Marijom
Danijel Pavlović Rajko Šerifović
StarsPOSLEDNJE POJAVLJIVANJE RAJKA ŠERIFOVIĆA: Pre šest meseci bio u centru pažnje, pucao od ponosa na Marijinom koncertu - Verica mu se odmah obratila
verica šerifović
StarsĆERKA MARIJA MU ISPUNILA NAJVEĆU ŽELJU: Bio je najsrećniji kada je dobio Maria, prilikom prvog susreta mu dao vredan poklon
Rajko Šerifović