Peđa Jovanović dva puta se razveo od supruge Ane, sa kojom ima troje dece, a njihov odnos je četiri puta bio u prekidu.

Alkohol je bio glavni uzrok njihovih sukoba, zbog čega je Peđa pre tri godine odlučio da prestane da pije. Sada su zajedno otputovali na egzotičnu destinaciju kako bi proslavili 18 godina braka, ali i Anin rođendan.

Foto: Preent Screen

"Kažu da se na greškama uči! Mi muškarci često mislimo da smo jaki i da sve znamo, a u stvari... nismo ni svesni gde sve "curimo". I onda grešimo baš tamo gde najviše boli. Zapostavljamo one koji nas najviše vole, dajemo prioritet nekakvim glupostima, i tek kasnije, često i prekasno, shvatimo šta smo izgubili", napisao je Peđa na svom Instagramu, pa dodao:

"Ja sam imao tu sreću da jedna žena ostane pored mene. Danas je njen dan i želim da joj kažem hvala! Za svako ćutanje kad sam bio težak, za svaki osmeh kad mi je trebalo svetlo, za sve godine strpljenja, snage i ljubavi. Srećan rođendan moja damo! Tvoj mir je moje utočište, a tvoja sreća moj cilj."

Peđa je otvoreno progovorio o svojoj borbi sa alkoholizmom, otkrivši da je u najtežem periodu dnevno konzumirao gotovo litar viskija.

- Ima mnogo takvih trenutaka. Imao sam ozbiljan problem s alkoholom, to svi znaju. Da mogu da vratim vreme, nikada ne bih ni probao. Bio sam u fazi kada nisam znao kako sam stigao kući. Sećam se da sam bio kod kuće, ali ne i puta do tamo. U početku sam se smejao ljudima koji su pričali da imaju "rupe u pamćenju", misleći da je to izgovor zbog stida. A onda se i meni desilo - ispričao je jednom prilikom Jovanović.

Bio poročan

Podsetimo, Peđa je jednom prilikom otkrio da ga je supruga ostavila zato što je bio poročan, ali da je ostavio alkohol on je nedavno govorio za domaće medije o pomirenju sa suprugom Anom Jovanović.

- Niko drugi ne može da donese tu odluku. Meni su dugo pričali, familija, brat Nenad, on se jako bio zabrinuo za mene. Zove me u sedam ujutru da idem kući, iako se svirka završi u četiri, mi sedimo... Sam sam shvatio. Nije vredelo niko da mi priča, ni žena, ni sestra, ja sam mislio da sam u pravu i da uživam u životu, što je bilo pogrešno. Kada sam to shvatio, to je bio prvi korak ka otrežnjenju - rekao je pevač i dodao:

- Ja sam mesecima odlagao to i pravio neki plan, pa sam kao pokušavao prvo da smanjim. Kao večeras ne moraš da popiješ flašu viskija, popij dve čaše... I onda mi to pođe za rukom. I onda sam kao ponosan, vidim da mogu da se kontrolišem. Nema tu kontrole, kad čovek zaglibi duboko u to... Shvatio sam ili-ili. Nema tu sredine. Hvala Bogu sam doneo tu odluku da prestanem da pijem pre tri godine i ne pomišljam više u životu da pomirišem alkohol.