Rajko Šerifović, otac pevačice Marije Šerifović, preminuo je juče nakon kraće i teške bolesti.

Rajko je poslednji put viđen na Marijinom koncertu, u društvu bivše supruge Verice, sa kojom je imao turbulentan odnos. Ipak, porodica je uspela da prevaziđe sve nesuglasice i uspostavi normalnu komunikaciju.

Izdigli su se iznad svih prepirki i nesuglasica iz prethodnih godina, iako idila nikada nije bila potpuna, o čemu je javnost imala priliku da svedoči. Naime, Rajko je svojevremeno uputio brojne kritike svojoj ćerki, tvrdeći da ona ne vodi dovoljno računa o njemu, iako joj je pomogao da snimi prvi album.

- Marija na sve ono što mi je uradila njena majka ne kaže ništa. Ona je uz Vericu, neće da se javi na telefon, na poruke, na pozive. O njoj neću ništa da pričam, a ako me zakači, to će biti feljton. I o njoj mnogo strašnih stvari ima, od gubljenja njene nevinosti, pa nadalje. Ceo Kragujevac zna, nije postojala najskuplja stvar koju joj ja nisam kupio, nije bilo patika i telefona koje nije imala. Kada je trebalo prva ploča da se radi, kod najskupljeg makeodnskog kompozitora smo išli da joj uradi ceo CD, nikada nisam bio loš prema njoj, a ona me ne voli. Za sve ove godine koliko peva i radi, ne znam ni da li mi je šest puta poslala po 100 evra - rekao je Rajko pre nekoliko godina, a zbog ove izjave, pevačica je bila slomljena, zbog čega je i prekinula komunikaciju sa ocem.

Iznajmila mu je stan

Ipak, bilo je potrebno vreme da se njihov odnos ponovo izgradi, što se srećom i desilo, a Marija je u jednom intervjuu rekla da je u sjajnum odnosima sa ocem i da mu je oprostila sve što se dešavalo u prošlosti.

Pevačica je ocu iznajmila stan koji mu je i plaćala svaki mesec, te je Rajko i sam rekao da bi bio na ulici da mu ćerka nije izašla u susret.

- Nedavno smo se videli u Kragujevcu i rekao mi je: "Ma šta god da sam uradio loše, pogrešno, naopako, ovako ili onako...", a onda me je pogledao onako značajno: "barem znam da sve što ima veze sa tobom da sam uradio ispravno". U smislu i kontekstu da je ostavio iza sebe osobu kojom može da se ponosi kao svojom ćerkom. Bio je iskren i to jeste istina - rekla je Marija svojevremeno i dodala:

- Napravio je Rajko puno problema u životu i ja sam to njemu sve oprostila jer prvo mi je otac, drugo roditelje ne možemo da biramo pogotovo ne želim da ih menjam. Da je Verica na primer pokušala da ima dete sa nekim doktorom ili pilotom, sigurno se ne bih desila ja, već neko malo normalniji, neko malo uobičajniji i to bi bilo sigurno dosadno i ne bih imala toliko sluha koliko imam rekla je Marija Šerifović.

"Znam da Gospod voli takve"

Marija Šerifović oprostila se potresnim rečima od oca Rajka Šerifovića koji je preminuo posle kraće i teške bolesti u Kragujevcu.

- Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gde si sada. Tvoj šampion - napisala je Marija uz fotografiju oca.

Od Rajka se oprostio i njegov vanbračni sin Danijel Pavlović, koji je zamolio sve da se pomole za njegu dušu.

- Neka ti Gospod podari rajska naselja. Braćo i sestre u Hristu, pomolite se za pokoj duše za Marijinom i mog oca. Hvala svima - oprostio se od oca Danijel na društvenim mrežama.

Biografija

Rajko Šerifović je rođen u Kragujevcu, gde je živeo do poslednjeg dana. Bio je bubnjar i voleo je muziku.

Oženio se Vericom Šerifović 1982. godine i iz tog braka dobio ćerku Mariju. Njih dvoje su se razveli 2003. godine.

Rajko je imao još jedan brak, a iz te ljubavne priče dobio je sina Danijela Pavlovića.