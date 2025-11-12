Slušaj vest

Pevačice Mira Škorić i Svetlana Ceca Ražnatović su dugo bile najbolje prijateljice, ali njih dve već godinama nisu u kontaktu. Iako nikada nisu govorili o razlogu prekida prijateljstva, počele su da se prepucavaju preko medija. Tako je Mira Škorić, u potkastu kod Bokija 13, potkačila Cecu i poručila je da je bolje da je ne spominje kako ona ne bi počela da priča sve što zna.

- Bolje zmija da je ujede nego ja. Hoću reći, ja iskreno ne bih baš z*jebavala sa mnom, jer ja nemam strah ni od koga - rekla je Mira Škorić između ostalog u potkastu kod Bokija 13.

Mira i Ceca decenijama ne pričaju, ali u vreme dok su obe bile devojke, pre nego što su se udale, Svetlana Ražnatović, tada Veličković i Mira Škorić bile su nerazdvojne prijateljice. U godinama koje su usledile Ceca i Mira iznenada su prekinule svaki kontakt, a zbog čega - nikada nisu želele da pričaju u intervjuima.

Bile su nerazdvojne

U početku niko nije verovao da dugogodišnje prijateljice, bivše kume koje su bile nerazdvojne, sve su delile i jedna drugoj do poslednje kapi krvi i znoja bile odane, više ne pričaju.

Neverica je usledila zato što ni jedna od njih dve o toj temi nisu želela da govori za medije.

Jednostavno su prestale da se zajedno pojavljuju na javnim dešavanjima, da jedna drugoj dolaze u kuću. Mada su ispod žita pokušavale da objasne kako je došlo do zahlađenja odnosa i prećutnog razdvajanja, te da klasične svađe nije bilo, novinari nisu odustali dok nisu doznali o čemu je tačnobila reč ili makar šta je to o čemu su njihovi prijatelji pričali da se među pevačkim zvezdama dogodilo.

Dve teorije svađe

Naime, od izvora bliskih pevačicama procurila je informacija da je Ceca ta koja je ugrozila odnos jer poslednjih godina pred prijateljima nije imala lepe reči za Miru, što je ona saznala i prećutno prestala da se sa njom druži.

Drugi, pak, tvrde da je Škorićeva ta koja je napravila problem, okrenula se tadašnjem partneru i zanemarila prijateljstvo. Šta je od pomenutog istina najbolje je objasnila u svom šou upravo Ceca.

- U bilo kojim odnosima ljudi budu povređeni, da li u prijateljskim ili emotivnim, kada shvatiš da si imao apsolutno prazan hod, nije ti prijatno ni lepo, ali smatram da sve što se dogodi, rasturi i raziđe, da je trebalo tako da se desi, i da postoje razlozi za to i da ne treba žaliti - kazala je.

- Što se tiče našeg odnosa, mogu samo da kažem da svaka veza ima svoj početak i svoj kraj, i to uvek s razlogom - kratko je poručila Ceca.

Mira: Nije mi izjavila saučešće

Svojevremeno je Mira Škorić istakla da se mnogo razočarala što joj se nekadašnja drugarica nije javila kada je doživela porodičnu tragediju, kad joj je preminula majka.

- Tačno je da mi Ceca nije izjavila saučešće. Nije me pozvala, nije mi poslala poruku. Pored kraljice svih vremena Zorice Brunclik, prvi put ću da otkrijem, Jelena Karleuša je u tim teškim trenucima bila uz mene i pre svih mi izjavila saučešće. Ceca, eto, to nije učinila. Naravno, nikome ne zameram. Svako ima svoje razloge, ali istina je da me nije pozvala.

- Puknu brakovi posle četrdeset godina, a ne jedno prijateljstvo. Ne postoji šansa da se ja prva javim. To što je između nas više nije ni bitno. Ja sa njom nisam u svađi, jednostavno ne komuniciramo, ne družimo se. Eto, prepolovite jabuku, pa pokušajte da je sastavite. Ne može da bude ista. Tako ni nas dve ne možemo da budemo kao pre.

- Ne bih iznosila razlog jer ne postoji, samo je došlo do prekida komunikacije. Nas dve ne mislimo isto, jednostavno nismo isto. Znam da smo nekad bile kao jedno, ali, ne treba plakati, sve je to život. Jasno mi je da je interesantno, međutim, ne treba praviti od komarca magarca. Ceca je veliki umetnik, zvezda, i tu nema govora. U prošlosti sam uvek imala lepo mišljenje o njoj ‒ ispričala je Mira Škorić i naglasila da od pomirenja nema ništa.

- Nikada se neću pomiriti sa Cecom. Ne bih ni pričala o tome, bolje da ćutim. Želim joj svu sreću ovog sveta.

Ceca duet sa Mirom prepevala sa Majom

Svađa Cece i Mire Škorić doživela blagi epilog kada je Ceca njihov duet "Ne računaj na mene" prepevala sa Majom Berović. Sve se završilo na tome da se Mira preko društvenih mreža obračunala sa Majom spominjući ime bivše prijateljice.

Ceca na to nije imala odgovor.

