Slušaj vest

Pevač Goran Vukošić harao je scenom devedesetih, a najpoznatiji je po pesmi "Isti igrači" koju je snimio u duetu sa Minom Kostić. Ovaj zavodnik je nestao sa estrade, a danas uživa u luksuznim nekretninama i ugostiteljskim vodama.

Vukošić poseduje nekretninu na Voždovcu, a u njegovom komšiluku su mnoge poznate ličnosti. Takođe, u kompleksu zgrada trgovao je i lokal i kafić pa tako sada živi od privatnog biznisa.

Kako je pevač rekao, zbog odluke da kupi lokal je sada u kreditima.

- Moram ponovo da budem iskren. Podizao sam kredite više puta i sad sam u kreditu jer sam otvorio neki lokal. Podizao sam kredite, to nije sramota. Bitno je da vratite kredit, a i ako ga ne vratite refinansirajte ga (smeh). Živite ljudi, ma živite! Vidite kakvo je ovo ludo vreme, sve se poremetilo! Budite pozitivni, isti igrači, živite! Mnogo je zdravo da ljudi dođu na more, pa dođite makar to bilo i tri dana. Nije bitno, koliko ko može - rekao je on ranije.

1/6 Vidi galeriju Goran Vukošić Foto: Pritnscreen/Instagram

Kupio stan u zgradi koja vrvi od poznatih

Inače, na ovoj lokaciji cene kvadrata se kreću od 3.000 do 5.000 evra, a Goranu su susedi Rada Manojlović, Bojan Leksington i Tea Tairović.

Ceo luksuzni kompleks u kojem žive pevači opasan kapijama i potrebna je najava i dozvola stanara kako bi neko ušao u naselje. Obezbeđenje i kamere rade 24 sata. Zgrade imaju do 18 spratova.

U ovom kompleksu Rada je kupila stan od 70 kvadrata za 250.000 evra, dok Bojan Leksington ima penthaus.

Letuje u Radovićima

Goran leto provodi u Crnoj Gori, tačnije u Radovićima, opština Tivat. Pevač tamo ima glamuroznu kuću. Inače, on je tu i rođen, a kako kažu komšije redovno održava ovu vilu.

- Šta da kažemo za naše dete? Pa, naravno sve najbolje. Za tog čoveka nema ružnih reči, iz dobre je kuće. Dolazi, obilazi rodno mesto, održava dvorište, kuću, okuplja porodicu, drži do nje - rekao je njegov komšija u Crnoj Gori.