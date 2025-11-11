Slušaj vest

Pevačica Mira Škorić priznala je da se pod uticajem manipulacije koleginice i kume Svetlane Cece Ražnatović ogrešila o Jelenu Karleušu.

Škorićeva, koja je nedavno žestoko izvređala Ražnatovićku, ponovo je govorila o svojoj nekada bliskoj prijateljici, te se dotakla i odnosa sa Jelenom Karleušom.

1/6 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražantović i Mira Škorić Foto: Marina Lopičić

- Ja sam se ogrešila o Jelenu zato što sam ja bila izmanipulisana, to sebi ne mogu da oprostim. Sa Jelenom nikada nisam bila u svađi, nikad. S pravom se naljutila, posle onih imitacija u Grandu kada sam ja karikirala njene pesme. Ceca je tada likovala, likovala! - ispričala je Mira u podkastu B-13 kod makedonskog šoumena Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.

Na pitanje da li je nekada čula da Ražnatovićka naručuje tekstove koji blate Karleušu, Mira je odgovorila svojim primerom.

1/11 Vidi galeriju Jelena Karleuša na sudu Foto: BoBa Nikolić

- Mogu reći da kada sam nedavno u besu ja dala ružnu izjavu o njoj, ta vest je stopirana u mnogim medijima. Sve to je ružno, ali je istina - zaključila je Škorićeva, koja je posle mnogo godina otkrila i zašto je puklo njeno kumstvo sa Ražnatovićkom.

Po estradnim kuloarima naširoko se nagađalo zbog čega je puklo kumstvo, a kao jedan od razloga navodilo se to što Ceca Miri nije izrazila saučešće kada joj je majka preminula. Ove spekulacije Škorićeva je svojevremeno potvrdila u razgovoru za domaće medije.

1/6 Vidi galeriju Mira Škorić Foto: Printscreen/Youtube

- Tačno je da mi Ceca nije izjavila saučešće, nije me pozvala, nije mi poslala poruku. Pored kraljice svih vremena Zorice Brunclik, ća otkrijem, Jelena Karleuša je u tim teškim trenucima bila uz mene i pre svih mi izjavila saučešće. Ceca, eto, to nije učinila - rekla je Mira Škorić tada, pa dodala da ne postoji šansa da obnove prijateljstvo.

- Puknu brakovi posle 40 godina, a ne jedno prijateljstvo. Ne postoji šansa da se ja prva javim. To što je između nas više nije ni bitno. Prepolovite jabuku pa pokušajte da je sastavite. Ne može da bude ista. Tako ni nas dve ne možemo da budemo kao pre - zaključila je pevačica, a koji su još razlozi uticali na njenu odluku, još uvek nije otkrila.

Ceca neće komentarisati